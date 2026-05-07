Požár v Českém Švýcarsku uhašen! Místo budou hasiči hlídat ještě dva týdny
Hasiči uhasili požár v národním parku České Švýcarsko, kde v sobotu vzplál les. Poté, co ve čtvrtek vyhlásili likvidaci požáru, předali požářiště správě národního parku k dohledu a stanovili jeho podmínky. Oheň se rozhořel v sobotu na 100 hektarech lesa, v jednu chvíli zasahovalo přes 540 hasičů a osm vrtulníků. Požářiště bude pod dohledem po dobu 14 dnů, a to 24 hodin denně. Správcům parku pomohou kolegové ze Šumavy a sjednaní dobrovolní hasiči.
Na ministerstvu životního prostředí (MŽP) posléze vznikne skupina odborníků, která se zaměří na vytvoření nové koncepce požární ochrany v přírodním prostředí, uvedl v tiskové zprávě ministr Igor Červený (Motoristé).
„Předáváme území jako zlikvidovaný požár, kde by nic nemělo hrozit, nicméně to požářiště je svojí rozlohou velmi rozsáhlé a terén je složitý,“ uvedl ředitel krajských hasičů Martin Laníček. Požár vypukl mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou, v oblasti platil zvláštní stupeň poplachu vyhlašovaný při mimořádných událostech. Zásah komplikovaly zpočátku vysoké teploty, vítr a velmi náročný terén. Zasahovali profesionální i dobrovolní hasiči z několika krajů. Pomáhaly také vrtulníky armády, policie, soukromníků a dva Black Hawky ze Slovenska. Oheň dostali hasiči pod kontrolu v pondělí večer.
Správa národního parku České Švýcarsko na dohled nasadí šest družstev vybavených velkoobjemovými cisternami. Každé družstvo tvoří čtyři členové, kteří budou požární plochu kontrolovat ve dne i v noci, a to v pravidelných čtyřhodinových intervalech, řekl mluvčí správy parku Tomáš Salov. Vysláním dvou družstev své kolegy podpoří Národní park Šumava, čtyři družstva vyčlení smluvně zajištěné jednotky sboru dobrovolných hasičů z Děčínska či blízkého okolí.
Družstva budou vybavena čtyřkolkou s hasební nástavbou pořízenou po rozsáhlém požáru v roce 2022 a dronem s termokamerou. Technika vyčleněná pro dohled umožní v obtížně přístupném terénu rychlou reakci v případě, že se na ploše požářiště objeví horká místa. Počet nasazených dohledových družstev se může v následujících dnech měnit v závislosti na vývoji počasí a intenzitě případných srážek, uvedl Salov.
Při zásahu hasiči využili zkušenosti získané při likvidaci největšího lesního požáru v historii Česka v létě 2022, který likvidovali tři týdny. Tenkrát požár zasáhl desetkrát větší území. „Zásah to byl náročný, jako každý požár v tomto terénu na území národního parku. Požár byl menší než v roce 2022, nemůžeme úplně srovnávat,“ uvedl Laníček.
Spolupráce při budování účonného systému prevence požárů a nastavení rychlé a koordinované reakce mezi správou národního parku a hasiči byla podle ministra životního prostředí klíčová při zásahu. „Po uklidnění situace vznikne na MŽP pracovní skupina odborníků z národních parků, CHKO, IZS a dalších institucí. Ta se zaměří na vytvoření nové koncepce požární ochrany v přírodním prostředí,“ uvedl Červený.
Ve zvládnutí ohně sehrály podle generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR Vladimíra Vlčka obrovskou roli zkušenosti z roku 2022 i ze zahraničních misí, společně s využitím efektivních prostředků leteckého hašení, specializované techniky a moderních technologií. Monitorování požáru pomocí dronů ze vzduchu ušetří podle Laníčka lidskou sílu. „A dává nám to mnohem lepší přehled o situaci,“ uvedl.
Kriminalisté ve spolupráci s vyšetřovatelem hasičů s kynology se psy vycvičenými na vyhledávání zdrojů hoření zjišťují příčinu požáru a prověřují, zda mohlo jít o úmysl, či nedbalost.
