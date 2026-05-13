Hasiči vyjeli na místo kolem půl jedenácté v noci. „Už při příjezdu na místo požáru našli hasiči mimo objekt chatky tělo muže bez známek života,“ uvedla mluvčí hasičů Kamila Langerová.
Oheň chatku zcela zničil. Hasiči museli rozebrat i konstrukci střechy. Navíc z objektu vynesli tlakovou láhev, kterou pak ochlazovali. Celkovou škodu hasiči odhadují na půl milionu korun. Příčinu požáru zjišťují vyšetřovatelé hasičů i policie.
„Pro zjištění příčiny smrti byla nařízena zdravotní pitva. Nikdo další se v chatce ani jejím okolí nenacházel,“ uvedl policejní mluvčí Jan Segsulka.
Místo požáru prohledá i znalec z odboru kriminalistické techniky a expertiz, vyšetřovatelé hasičů i policie a psovoda se služebním psem vycvičeným na vyhledávání hořlavých látek.
