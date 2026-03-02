Cestující zdemolovali vlak do Prahy: Kvůli jízdence hrozili i smrtí
Ve vlaku jedoucím z Kralup nad Vltavou do Prahy došlo v pátek večer k nepochopitelnému řádění tří cestujících. Po výzvě o předložení jízdenek začali demolovat skleněné výplně dveří a oken. Škoda přesáhla 100 tisíc korun.
K incidentu došlo v pátek před 23. hodinou. Opilé trio začalo demolovat vlak poté, co je vlakvedoucí požádala o předložení jízdenek. Obrovské škody způsobili i pomocí hasícího přístroje.
Jak pro Deník uvedli svědci, muži personálu dokonce vyhrožovali smrtí. Lidé byli v šoku. „Díky skvělé spolupráci našich kolegů s @PolicieCZ dojeli akorát do náruče uniformovaných strážců pořádku (děkujeme!), celé jednání máme zaznamenané. Tak se jen ptáme - Proč?“ uvedli na sociálních sítích České dráhy. Podle dostupných informací šlo o dva Slováky a jednoho Čecha.
Škoda přesáhla 100 tisíc korun. Trio agresivních cestujících policisté obvinili z trestného činu poškození cizí věci.
