Děti lezly na částečně zamrzlou tůň: Zkoušely, co všechno led vydrží

Děti v Kralupech nad Vltavou hazardovaly, vydaly se na led jen částečně zamrzlé tůně.
Děti v Kralupech nad Vltavou hazardovaly, vydaly se na led jen částečně zamrzlé tůně.
Děti v Kralupech nad Vltavou hazardovaly, vydaly se na led jen částečně zamrzlé tůně.
Děti v Kralupech nad Vltavou hazardovaly, vydaly se na led jen částečně zamrzlé tůně.
Děti v Kralupech nad Vltavou hazardovaly, vydaly se na led jen částečně zamrzlé tůně.
Autor: rv - 
23. ledna 2026
12:18

Hloupý hazard předvedla skupinka dětí v Kralupech nad Vltavou. Několik jich vlezlo na částečně zamrzlou tůň, došly až k místu, kde led končil a měnil se ve volnou vodní plochu. Tam zkoumaly, jak je ledová krusta silná. Z nebezpečného místa je vyhnaly až majáky přijíždějících strážníků.

Městskou policii zalarmoval náhodný svědek. Viděl skupinku dětí na ledu jen částečně zamrzlé tůně. Očividně zkoumaly, co led vydrží, a pouštěly se až k místu, kde už po něm na vodní hladině nebylo ani památky.  

Video  Děti v Kralupech nad Vltavou hazardovaly, vydaly se na led jen částečně zamrzlé tůně.  - Městská policie Kralupy nad Vltavou
Video se připravuje ...

Hrozilo velké nebezpečí, že se led s dětmi prolomí. Strážníci tak k tůni spěchali se zapnutými majáky. Když dorazili, děti se nepříliš ochotně vrátily zpět na břeh. Městská policie zveřejnila video a upozornila na nebezpečí vstupu na zamrzlé tůně a další menší vodní plochy.

„Led na těchto místech je často nerovnoměrný, velmi tenký a nestabilní. I při nízkých teplotách může dojít k jeho náhlému prolomení, což představuje vážné ohrožení zdraví i života,“ uvedli strážníci. Apelovali na rodiče, aby poučili děti a ty zbytečně neriskovaly. 

Led na Turyňském rybníce na Kladensku zradil už čtyři bruslaře! Hasiči místo obehnali páskou

Led na Truyňském rybníku na Kladensku zradil už čtyři bruslaře! Hasiči ho obehnali páskou

Děti v Kralupech nad Vltavou hazardovaly, vydaly se na led jen částečně zamrzlé tůně.
Děti v Kralupech nad Vltavou hazardovaly, vydaly se na led jen částečně zamrzlé tůně.
Děti v Kralupech nad Vltavou hazardovaly, vydaly se na led jen částečně zamrzlé tůně.
Děti v Kralupech nad Vltavou hazardovaly, vydaly se na led jen částečně zamrzlé tůně.
Děti v Kralupech nad Vltavou hazardovaly, vydaly se na led jen částečně zamrzlé tůně.

Témata:
vodadětistrážnícinebezpečíledměstská policietunKralupy nad Vltavouvodní plocha
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Články odjinud