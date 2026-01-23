Děti lezly na částečně zamrzlou tůň: Zkoušely, co všechno led vydrží
Hloupý hazard předvedla skupinka dětí v Kralupech nad Vltavou. Několik jich vlezlo na částečně zamrzlou tůň, došly až k místu, kde led končil a měnil se ve volnou vodní plochu. Tam zkoumaly, jak je ledová krusta silná. Z nebezpečného místa je vyhnaly až majáky přijíždějících strážníků.
Městskou policii zalarmoval náhodný svědek. Viděl skupinku dětí na ledu jen částečně zamrzlé tůně. Očividně zkoumaly, co led vydrží, a pouštěly se až k místu, kde už po něm na vodní hladině nebylo ani památky.
Hrozilo velké nebezpečí, že se led s dětmi prolomí. Strážníci tak k tůni spěchali se zapnutými majáky. Když dorazili, děti se nepříliš ochotně vrátily zpět na břeh. Městská policie zveřejnila video a upozornila na nebezpečí vstupu na zamrzlé tůně a další menší vodní plochy.
„Led na těchto místech je často nerovnoměrný, velmi tenký a nestabilní. I při nízkých teplotách může dojít k jeho náhlému prolomení, což představuje vážné ohrožení zdraví i života,“ uvedli strážníci. Apelovali na rodiče, aby poučili děti a ty zbytečně neriskovaly.
