Zavražděná taxikářka Jaroslava: Smrt si předpověděla?!

Autor: Kateřina Baranová - 
2. března 2026
13:40

Boj o život Jaroslava M. (†44) čtyři dny po útoku nožem ve svém taxi prohrála. Podobně mrazivý je i její příspěvek na Facebooku. Vražda proběhla přesně tak, jak sama před půl rokem popsala.

„Jaký drb jste o sobě kdy slyšeli? Já třeba to, že mě zabili v taxíku,“ napsala k fotografii na Facebooku loni 20. srpna a přidala i smějící se smajlíky. Její slova, která myslela ve vtipu, se bohužel v úterý 17. února naplnila...

Po sobě nechala kromě tří dětí Phillipa (22), Isabelle (20) a Nicolette (16) i přítele Michala. „Jaruška nasedla do auta, stáhla okénko a se slovy »Miluju tě, lásko, vrátím se na oběd« odjela. Za pár hodin mi byla oznámena ta nejhorší zpráva,“ popsal poslední vzpomínky.

Pachatel zaútočil zezadu

Tragédie se odehrála minulé úterý, když se taxikář a místní feťák (38) nechal odvézt k rybníku Benátky v Šumperku. Ze zadního sedadla pak zákeřně vrazil Jaroslavě nůž do krku. Vyvlekl ji z vozu ven, sedl za volant a ujel. Poté se pokusil ještě srazit s jiným autem. Nehoda naštěstí neměla fatální následky.

