Útočník na ulici v Šumperku pobodal taxikářku: Padlo obvinění!

19. února 2026
Kriminalisté obvinili z pokusů o vraždu muže, který podle nich v úterý pobodal v Šumperku taxikářku a ujel s jejím autem. Při následném policejním pronásledování strhl vůz úmyslně do protisměru a narazil do protijedoucího osobního auta. Zranil přitom další dva lidi. Novinářům to dnes řekl vedoucí policejního odboru obecné kriminality Jan Lisický.

Těžce zraněnou ženu nechal útočník ležet v Lidické ulici, skončila v péči záchranářů. Napadená žena je nadále ve velmi vážném stavu a v umělém spánku, řekl ve čtvrtek ČTK mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) Adam Fritscher. Cestující z osobního auta vyvázli díky pohotové reakci řidiče bez těžkého zranění.

