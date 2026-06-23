Turistku v Tatrách zasáhl blesk: Vážné popáleniny a krvácení z uší!
Na vrcholu Kriváně v Tatrách zasáhl během sobotní túry Slovenku blesk. Výboj prošel jejím tělem a způsobil jí vážná zranění včetně popálenin třetího stupně, poranění hlavy a krvácení z uší. Kvůli silným bouřkám nemohli záchranáři nasadit vrtulník a náročnou záchranu museli zajistit pozemní cestou.
V sobotu došlo na vrcholu Kriváně v Tatrách k dramatické události. Slovenská turistka (48) si s kamarádkami chtěla udělat na vrcholu fotku. Počasí se rapidně zhoršilo a ve chvíli, kdy vytáhla mobil, udeřil do něj blesk, prošel jejím tělem a vyšel ven přes botu. Následky byly hrozivé.
Popáleniny třetího stupně
Elektrický výboj jí zničil telefon v ruce a vážně poškodil obuv. Na noze jí způsobil popáleniny třetího stupně. Po zásahu žena upadla na zem, krvácela z uší a utrpěla tržné rány na hlavě a zranění na končetinách. Pohotové kamarádky jí poskytly na místě první pomoc, pokusily se ji ošetřit a zahřát.
Záchranáři uvedli, že šlo o extrémně nebezpečnou situaci, kdy v oblasti zuřily silné bouřky. „Vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám nebylo možné nasadit leteckou techniku, a tak k pacientce vyrazili pozemní cestou horští záchranáři,“ popsali boj s nelítostným počasím na webu.
Po částečném zlepšení stavu začala zraněná žena pomalu sestupovat z hory, i když nezpečné bouřky záchranu komplikovaly. K záchranářům se dostala nad Jamským plesem, odkud ji převezli k ošetření. Podle horské služby šlo o případ, který mohl skončit fatálně, a přežití turistky označili za mimořádné štěstí.
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