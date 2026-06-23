Turistku v Tatrách zasáhl blesk: Vážné popáleniny a krvácení z uší!

Turistku na vrcholu Kriváně zasáhl blesk.
Turistku na vrcholu Kriváně zasáhl blesk.
Turistka utrpěla vážné popáleniny.
Záchranu komplikovaly silné bouřky.
Ilustrační foto
Autor: Andrea Vídeňská - 
23. června 2026
14:55

Na vrcholu Kriváně v Tatrách zasáhl během sobotní túry Slovenku blesk. Výboj prošel jejím tělem a způsobil jí vážná zranění včetně popálenin třetího stupně, poranění hlavy a krvácení z uší. Kvůli silným bouřkám nemohli záchranáři nasadit vrtulník a náročnou záchranu museli zajistit pozemní cestou.

V sobotu došlo na vrcholu Kriváně v Tatrách k dramatické události. Slovenská turistka (48) si s kamarádkami chtěla udělat na vrcholu fotku. Počasí se rapidně zhoršilo a ve chvíli, kdy vytáhla mobil, udeřil do něj blesk, prošel jejím tělem a vyšel ven přes botu. Následky byly hrozivé.

Popáleniny třetího stupně

Elektrický výboj jí zničil telefon v ruce a vážně poškodil obuv. Na noze jí způsobil popáleniny třetího stupně. Po zásahu žena upadla na zem, krvácela z uší a utrpěla tržné rány na hlavě a zranění na končetinách. Pohotové kamarádky jí poskytly na místě první pomoc, pokusily se ji ošetřit a zahřát.

Záchranáři uvedli, že šlo o extrémně nebezpečnou situaci, kdy v oblasti zuřily silné bouřky. „Vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám nebylo možné nasadit leteckou techniku, a tak k pacientce vyrazili pozemní cestou horští záchranáři,“ popsali boj s nelítostným počasím na webu.

Po částečném zlepšení stavu začala zraněná žena pomalu sestupovat z hory, i když nezpečné bouřky záchranu komplikovaly. K záchranářům se dostala nad Jamským plesem, odkud ji převezli k ošetření. Podle horské služby šlo o případ, který mohl skončit fatálně, a přežití turistky označili za mimořádné štěstí.

Turistku na vrcholu Kriváně zasáhl blesk.
Turistku na vrcholu Kriváně zasáhl blesk.
Turistka utrpěla vážné popáleniny.
Záchranu komplikovaly silné bouřky.
Ilustrační foto

Video  Kvůli počasí se k uvězněné turistce ve Vysokých Tatrách nemohl dostat vrtulník.  - HZS.sk
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Andrea Vídeňská
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