Češka se zranila při túře na Slovensku: Z hor ji snášeli záchranáři

Češku (49) po úrazu v horách snášeli záchranáři na nosítkách.
Češku (49) po úrazu v horách snášeli záchranáři na nosítkách.
Češku (49) po úrazu v horách snášeli záchranáři na nosítkách.
Češku (49) po úrazu v horách snášeli záchranáři na nosítkách.
ilustrační foto
Autor: Štěpánka Grofová - 
6. července 2026
15:37

Výlet na Slovensko skončil pro českou turistku zásahem horských záchranářů. Žena si při túře poranila nohu a kvůli zranění už nedokázala pokračovat. Do bezpečí ji transportovali na nosítkách.

Pomoc horských záchranářů potřebovala v sobotu 4. července večer v Kysuckých Beskydech česká turistka (49). Během túry pod Kalinovým vrchem utrpěla poranění dolní končetiny a sama už nemohla pokračovat.

Na místo po přijetí tísňového volání vyrazili příslušníci Horské záchranné služby. K ženě se dostali pozemní cestou. „Po příjezdu na místo byla pacientka vyšetřena, ošetřena a transportována za pomoci transportních nosítek a motorového prostředku do Oščadnice,“ popsali záchranáři na svém webu.

V Oščadnici si zraněnou Češku převzala posádka rychlé zdravotnické pomoci, která ji odvezla k dalšímu ošetření. Horská služba neuvedla, jak přesně ke zranění došlo ani jak vážný úraz žena utrpěla.

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Záchrana mladíka na hřebenu v horách.
Zdroj: HZS SK

Češku (49) po úrazu v horách snášeli záchranáři na nosítkách.
Češku (49) po úrazu v horách snášeli záchranáři na nosítkách.
Češku (49) po úrazu v horách snášeli záchranáři na nosítkách.
Češku (49) po úrazu v horách snášeli záchranáři na nosítkách.
ilustrační foto

Témata:
zraněnívýletčeškaturistkanosítkaSlovenskoBeskydyOščadnicaHorská záchranná službaKysucké Beskydy
Štěpánka Grofová
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