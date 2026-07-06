Češka se zranila při túře na Slovensku: Z hor ji snášeli záchranáři
Výlet na Slovensko skončil pro českou turistku zásahem horských záchranářů. Žena si při túře poranila nohu a kvůli zranění už nedokázala pokračovat. Do bezpečí ji transportovali na nosítkách.
Pomoc horských záchranářů potřebovala v sobotu 4. července večer v Kysuckých Beskydech česká turistka (49). Během túry pod Kalinovým vrchem utrpěla poranění dolní končetiny a sama už nemohla pokračovat.
Na místo po přijetí tísňového volání vyrazili příslušníci Horské záchranné služby. K ženě se dostali pozemní cestou. „Po příjezdu na místo byla pacientka vyšetřena, ošetřena a transportována za pomoci transportních nosítek a motorového prostředku do Oščadnice,“ popsali záchranáři na svém webu.
V Oščadnici si zraněnou Češku převzala posádka rychlé zdravotnické pomoci, která ji odvezla k dalšímu ošetření. Horská služba neuvedla, jak přesně ke zranění došlo ani jak vážný úraz žena utrpěla.
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