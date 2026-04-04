Dvě mladé Češky uvízly v Alpách: Vysvobozovala je horská služba

Ilustrační foto: Dachstein  (Autor: Profimedia)
Autor: ČTK - 
4. dubna 2026
14:13

Dvě Češky ve věku 21 a 28 let se v pátek 3. dubna dostaly do potíží v rakouské horské oblasti Dachstein. Při přechodu sedla je zaskočily zimní podmínky, informovala agentura APA s odvoláním na policii.

Češky vyrazily v pátek kolem poledne pěšky z Hallstattu s cílem dojít přes sedlo Strähnhag ve výšce zhruba 1500 metrů do Gosau, kde měly zajištěné ubytování. Trasa sice vede po široké a dobře značné cestě, která však od výšky 870 metrů nebyla prohrnutá.

Obě mladé ženy stoupaly vzhůru v místy až po kolena hlubokém sněhu. Poté, co si dvě serpentiny zkrátily strmým lesem a přitom se zcela vyčerpaly, kolem 16:30 ve výšce 1210 metrů zavolaly tísňovou linku.

Jeden z alpských policistů se okamžitě vydal se sněžnicemi k ženám, které o dvě hodiny později nalezl v lesním terénu zcela mimo cestu. Společně s horskou službou, která dorazila krátce poté, se skupina vydala zpět do údolí.

Obě ženy odmítly lékařskou pomoc a zahřály se u horské služby v Hallstattu, než je záchranáři dopravili do jejich ubytování v Gosau.

Patri Malý ( 4. dubna 2026 18:02 )

Doufám, že mají pojištěn zásah horské služby a nebudou tady po čase žebronit o sbírku...

Video se připravuje ...
Vzhled Pavla Zedníčka děsí: Zestárl o 30 let
Vzhled Pavla Zedníčka děsí: Zestárl o 30 let
Aha!
Velikonoční betlémy: Zapomenutá tradice, která se do českých domovů vrací jen pomalu
Velikonoční betlémy: Zapomenutá tradice, která se do českých domovů vrací jen pomalu
Dáma.cz
Trpíte únavou, migrénami nebo silnou menstruací? Možná vám chybí železo. Jak to poznáte?
Trpíte únavou, migrénami nebo silnou menstruací? Možná vám chybí železo. Jak to poznáte?
Maminka
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Ženy.cz
Diabetická gastroparéza: Příčiny, příznaky, diagnostika a léčba
Diabetická gastroparéza: Příčiny, příznaky, diagnostika a léčba
Moje zdraví
Nový smartphone, který sází na výdrž, detail a praktické funkce
Nový smartphone, který sází na výdrž, detail a praktické funkce
e15
Sparta proti Karviné: systém ve vývoji i komplikace u marodů. Dvojitý úder ze standardek
Sparta proti Karviné: systém ve vývoji i komplikace u marodů. Dvojitý úder ze standardek
iSport
Cibulka a Jagelka: Děsí nás, kam jsme se dostali. Hajlující zoufalec a ošklivý zlý chlapeček mají vliv
Cibulka a Jagelka: Děsí nás, kam jsme se dostali. Hajlující zoufalec a ošklivý zlý chlapeček mají vliv
Reflex
Danang: město mostů, digitálních nomádů a buddhistických obřadů
Danang: město mostů, digitálních nomádů a buddhistických obřadů
Lidé a země