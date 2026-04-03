Sanitka přijela pozdě: Dawídek (8) přestal dýchat, má vážně poškozený mozek

Dawid (8) přestal dýchat. Sanitka dorazila až po 24 minutách.
Autor: Štěpánka Grofová - 
3. dubna 2026
19:19

Minuty rozhodují o životě. V polské Varšavě přestal osmiletý Dawid dýchat, zatímco rodina zoufale čekala na příjezd záchranky. Pomoc dorazila až po dlouhých 24 minutách. Chlapeček má nezvratně poškozený mozek.

Ráno 18. února se změnilo v noční můru pro rodinu ve Varšavě. Malý Dawid (8) náhle přestal dýchat krátce před pátou hodinou ráno. Jeho matka Joanna a bratr okamžitě zavolali na tísňovou linku a začali s resuscitací. 

Kritické minuty bez pomoci

První hovor na tísňovou linku proběhl kolem páté hodiny ráno. Operátor poskytl instrukce k první pomoci a hovor přepojil na dispečink záchranné služby. Podle dostupných informací trval rozhovor několik minut, než byla sanitka vyslána.

Ta vyjela v 5:07 a na místo dorazila až po 24 minutách od prvního volání. Rodina mezitím pokračovala v resuscitaci bez odborné pomoci. „Moji synové křičeli, protože nezvládali resuscitaci, volali: ‚Kde je sanitka, kde je sanitka?‘ Už to nezvládáme. A sanitka prostě nebyla,“ popsala zdrcená maminka polskému pořadu Interwencja.

Druhá sanitka dorazila pozdě

Po příjezdu první posádky chlapec nedýchal a neměl hmatatelný tep. Situaci komplikovalo i to, že nešlo o specializovanou resuscitační jednotku. Ta musela být přivolána dodatečně. Druhá sanitka dorazila rychleji a chlapec byl následně převezen do nemocnice.

Nevratné následky

Dawid strávil více než měsíc na jednotce intenzivní péče. Lékaři u něj potvrdili vážné poškození mozku způsobené nedostatkem kyslíku. Podle vyšetření došlo k rozsáhlému poškození částí mozku zodpovědných za pohyb. Oblasti spojené s emocemi a vnímáním však zůstaly zachovány. Chlapec nereaguje běžným způsobem, rodina ale věří, že své okolí vnímá. „Nevidí, ale slyší. Někdy roní slzy,“ uvedla matka.

Otazníky kolem zásahu

Rodina kritizuje délku zásahu a upozorňuje, že u náhlé zástavy oběhu hraje každá minuta zásadní roli. Úřady připustily, že během komunikace mohly vzniknout komplikace, zároveň zdůraznily, že operátoři poskytli základní instrukce první pomoci včas. Matka chlapce dnes čelí i další těžké situaci. Sama vychovává čtyři děti a po události není schopná pracovat. Většinu času tráví u syna v nemocnici a doufá, že se jeho stav zlepší.

Témata:
sanitkazpožděnímaminkaochrnutíchlapečekkyslíkpoškození mozkunedostatekrodinaVaršava
