Jana chtěla na výletě cvaknout fotku: Kámen z hradeb ji trefil do hlavy

Rodinu kvůli nezodpovědnému turistovi mohla poznamenat tragédie.
Zraněná žena po raněná žena po úderu kamene v péči záchranářů.
Jana je po ošetření naštěstí bez následků.
V drama se proměnil výlet tříčlenné rodiny na zříceninu hradu Kumburk v Českém ráji. Maminku Janu zasáhl do hlavy tříkilový kámen padající z výšky čtyř metrů.

K neštěstí došlo, když se rodiče s dcerkou Karlou (4) vraceli z návštěvy gotické památky. Na cestě pod hradbami se maminka Jana zastavila, aby pořídila fotku. V ten moment přišla nečekaná rána. Bez varování se sesunula k zemi, z hlavy jí začala téct krev a těžce dýchala.

Nikdo nevěděl, co se jí stalo. „Maminko, maminko, co je ti? Probuď se!“ volala na ni s pláčem dcerka. „Jano, Jano! Volejte někdo záchranku!“ křičel tatínek dívenky.

Na místo letěl i vrtulník, protože v tu chvíli začal boj s časem. Naštěstí Jana dopadla dobře. Přežila a je bez následků.

Záchranář Dvořák: Turista zdrhl

Na Janu spadl kámen, který se uvolnil z ochozu hradeb. „Někdo nerespektoval zákaz a přelezl zábradlí, aby měl lepší vyhlídku, fotku, a když zjistil, co způsobil, zdejchnul se,“ uvedl záchranář Marek Dvořák, který na příběh upozornil, aby ukázal, jak takové porušení pravidel může skončit tragédií.

Zraněná žena po raněná žena po úderu kamene v péči záchranářů.
Jana je po ošetření naštěstí bez následků.
