Jana chtěla na výletě cvaknout fotku: Kámen z hradeb ji trefil do hlavy
V drama se proměnil výlet tříčlenné rodiny na zříceninu hradu Kumburk v Českém ráji. Maminku Janu zasáhl do hlavy tříkilový kámen padající z výšky čtyř metrů.
K neštěstí došlo, když se rodiče s dcerkou Karlou (4) vraceli z návštěvy gotické památky. Na cestě pod hradbami se maminka Jana zastavila, aby pořídila fotku. V ten moment přišla nečekaná rána. Bez varování se sesunula k zemi, z hlavy jí začala téct krev a těžce dýchala.
Nikdo nevěděl, co se jí stalo. „Maminko, maminko, co je ti? Probuď se!“ volala na ni s pláčem dcerka. „Jano, Jano! Volejte někdo záchranku!“ křičel tatínek dívenky.
Na místo letěl i vrtulník, protože v tu chvíli začal boj s časem. Naštěstí Jana dopadla dobře. Přežila a je bez následků.
Záchranář Dvořák: Turista zdrhl
Na Janu spadl kámen, který se uvolnil z ochozu hradeb. „Někdo nerespektoval zákaz a přelezl zábradlí, aby měl lepší vyhlídku, fotku, a když zjistil, co způsobil, zdejchnul se,“ uvedl záchranář Marek Dvořák, který na příběh upozornil, aby ukázal, jak takové porušení pravidel může skončit tragédií.
