Srážka dvou autobusů na Znojemsku: Zasahovaly vrtulník i velkokapacitní sanitka
Dva autobusy s cestujícími se srazily v sobotu okolo 09:30 u Oleksovic na Znojemsku. Při nehodě se zranilo asi 40 lidí, z toho deset má zranění středně těžká a těžká. Řekla to mluvčí záchranářů. Autobus přijíždějící od Brna vrazil do autobusu, který na hlavní silnici vjížděl z vedlejší silnice.
„Autobus přijíždějící od Brna na Znojmo vrazil do druhého autobusu, který na hlavní vjížděl z vedlejší silnice. Dechová zkouška u obou řidičů byla negativní,“ uvedla policejní mluvčí Petra Hrůzová.
Mluvčí záchranářů Michaela Bothová doplnila, že z pohledu záchranné služby jde o mimořádnou událost druhého stupně. Na místě je 13 posádek, mimo jiné i velkokapacitní sanitka a vrtulník.
„Na místě jsme ošetřili 30 lehce zraněných, devět lidí utrpělo středně těžká a těžká zranění. Povolali jsme i některé posádky z volna, aby nám na místě pomohly. Zraněné rozvážíme do nemocnic v Brně a ve Znojmě,“ uvedla Bothová. Později v České televizi uvedla, že středně těžce či těžce zraněno bylo deset lidí. Lehké zranění utrpělo i jedno dítě, kterému záchranáři pro lepší zvládání situace poskytli psychologickou pomůcku - plyšového pejska.
Auta přijíždějící od Znojma musí uzavřený úsek objet přes Borotice, Božice a Mackovice, auta od Brna musí sjet ze silnice na Mackovice. Jak dlouho bude uzavírka trvat, zatím není jasné.
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