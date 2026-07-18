Srážka dvou autobusů na Znojemsku: Zasahovaly vrtulník i velkokapacitní sanitka

Srážka dvou autobusů u Oleksovic
Srážka dvou autobusů u Oleksovic
Srážka dvou autobusů u Oleksovic
Srážka dvou autobusů u Oleksovic
Srážka dvou autobusů u Oleksovic
Aktualizováno -
18. července 2026
11:20
Autor: ČTK - 
18. července 2026
10:27

Dva autobusy s cestujícími se srazily v sobotu okolo 09:30 u Oleksovic na Znojemsku. Při nehodě se zranilo asi 40 lidí, z toho deset má zranění středně těžká a těžká. Řekla to mluvčí záchranářů. Autobus přijíždějící od Brna vrazil do autobusu, který na hlavní silnici vjížděl z vedlejší silnice. 

„Autobus přijíždějící od Brna na Znojmo vrazil do druhého autobusu, který na hlavní vjížděl z vedlejší silnice. Dechová zkouška u obou řidičů byla negativní,“ uvedla policejní mluvčí Petra Hrůzová.

Mluvčí záchranářů Michaela Bothová doplnila, že z pohledu záchranné služby jde o mimořádnou událost druhého stupně. Na místě je 13 posádek, mimo jiné i velkokapacitní sanitka a vrtulník.

„Na místě jsme ošetřili 30 lehce zraněných, devět lidí utrpělo středně těžká a těžká zranění. Povolali jsme i některé posádky z volna, aby nám na místě pomohly. Zraněné rozvážíme do nemocnic v Brně a ve Znojmě,“ uvedla Bothová. Později v České televizi uvedla, že středně těžce či těžce zraněno bylo deset lidí. Lehké zranění utrpělo i jedno dítě, kterému záchranáři pro lepší zvládání situace poskytli psychologickou pomůcku - plyšového pejska.

Auta přijíždějící od Znojma musí uzavřený úsek objet přes Borotice, Božice a Mackovice, auta od Brna musí sjet ze silnice na Mackovice. Jak dlouho bude uzavírka trvat, zatím není jasné.

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Srážka dvou autobusů u Oleksovic
Srážka dvou autobusů u Oleksovic
Srážka dvou autobusů u Oleksovic
Srážka dvou autobusů u Oleksovic
Srážka dvou autobusů u Oleksovic

Témata:
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