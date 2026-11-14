Šmucler končí v čele stomatologické komory: Rezignoval na post prezidenta

doc. MUDr. Roman Šmucler
doc. MUDr. Roman Šmucler
Roman Šmucler se objeví na obrazovce zase v sobotu.
Roman Šmucler
Roman Šmucler, stomatochirurg, moderátor, vysokoškolský pedagog, podnikatel
Aktualizováno -
14. listopadu 2026
17:15
Autor: ČTK - 
14. listopadu 2026
10:38

Prezident České stomatologické komory (ČSK) Roman Šmucler dnes rezignoval. Představenstvo navrhovalo jeho odvolání. ČTK o tom dnes informovala tisková tajemnice ČSK Karolina Slavíčková. Šmucler byl v čele komory od roku 2017, současný mandát mu měl vypršet za tři roky. Na facebooku dnes uvedl, že práce jeho i celého týmu bude mít velké místo v historii oboru.

„Rezignaci předcházela diskuse, kterou s ním (se Šmuclerem) představenstvo České stomatologické komory vedlo o fungování představenstva i České stomatologické komory jako celku,“ uvedla Slavíčková. Vyústěním diskuse podle ní byl návrh na Šmuclerovo odvolání. Představenstvo zároveň poděkovalo Šmuclerovi za vykonanou práci.

Člen představenstva Jan Černý řekl Radiožurnálu, že vedení vadil zejména způsob komunikace. „Snažili jsme si to vysvětlovat, vyjasňovat. Ale už se to opakovalo a představenstvo se vysokým procentem hlasů, 11 ze 13 přítomných, rozhodlo navrhnout sněmu České stomatologické komory odvolání pana prezidenta,“ sdělil Černý.

Zemřel viceprezident České stomatologické komory Houba. „Poctivý a dobrý člověk,“ vzpomíná Šmucler.
Události Zemřel viceprezident České stomatologické komory Houba (†67). „Poctivý a dobrý člověk,“ vzpomíná Šmucler
Šmucler Radiožurnálu řekl, že o konci v čele ČSK uvažoval už dříve, návrh na odvolání ale nečekal. „Hned za mnou začali chodit sněmovníci, že to proti téhle vzpouře vyhraju. Ale já vůbec nechtěl, abych - ať už bych to vyhrál, nebo prohrál - odcházel a byl tu nějaký spor,“ uvedl Šmucler.

ČSK sdružuje ze zákona všechny zubní lékaře v ČR. Podle webu má nyní téměř 12.000 členů. Do zvolení nového prezidenta povede komoru Černý. Podle něj už ale vedení oslovilo členku představenstva Báru Jurčíkovou, která se svou nominací souhlasila. Volba se může konat nejdříve za 60 dní, o přesném termínu rozhodne představenstvo ČSK příští týden. Kromě prezidenta se bude volit i viceprezident, protože dosavadní viceprezident Robert Houba na konci října zemřel.

„Dodělal jsem svou práci pro Českou stomatologickou komoru. Neskromně si myslím, že práce má i celého týmu bude mít velké místo v historii oboru,“ napsal Šmucler. Do čela komory byl zvolen třikrát, naposledy předloni. Mimo jiné se zasazoval o navýšení úhrad od zdravotních pojišťoven a snažil se také o stabilizaci sítě zubařů.

„Peníze pro zubní lékaře jsme zvýšili o 150 procent z pojišťoven, o 100 procent v přímých platbách; počet neregistrovaných pacientů klesl; zavedly se revoluční typy ošetřování dětí v narkóze v ambulancích, sedace či návštěvní služba stomatologa v ústavu sociální péče. Lidé si objektivně lépe čistí zuby,“ uvedl dnes Šmucler s tím, že zvlášť rád bude vzpomínat na letošní světový stomatologický kongres v Praze, který vedl. „A co bude dál? Pacienti, výuka, Asklepion (Institut klinické a estetické medicíny), ale hlavně nové technologie v medicíně, zejména největší vědecký projekt v EU ohledně AI v medicíně spojující elitu tohoto kontinentu,“ dodal.

Roman Šmucler
České celebrity Moderátor a zubař Roman Šmucler: Zuby si spravuje před zrcadlem, laserem si pálí ruku
Sedmapadesátiletý Šmucler se narodil v Praze, vyrůstal v Příbrami. Po absolutoriu oboru stomatologie na Fakultě všeobecného lékařství v Praze nastoupil v roce 1992 na Stomatologickou kliniku 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. V roce 1996 založil Asklepion-Lasercentrum Praha, nestátní zdravotnické zařízení zaměřené na laserovou a estetickou medicínu, které vede dodnes. Také vyučuje, v roce 2010 byl jmenován docentem pro obor stomatologie.

 

Veřejně známý je Šmucler i díky kariéře v médiích. V minulosti se angažoval také v politice, mezi roky 2009 a 2017 byl členem TOP 09. V roce 2009 vedl kandidátku strany v Karlovarském kraji pro později neuskutečněné říjnové volby do Poslanecké sněmovny. V lednu 2010 pak z čela kandidátky - už pro volby na jaře 2010 - odstoupil, a to z časových důvodů. Uvedl tehdy, že se hodlá více věnovat kariéře vysokoškolského pedagoga a podnikání ve zdravotnictví.

Na jaře 2020 se jako jeden ze tří zástupců nominovaných opozicí stal členem Ústředního krizového štábu při nástupu pandemie nemoci covid-19. Později se ale stal terčem kritiky kvůli některým svým názorům, údajně zlehčujícím nebezpečí nového typu koronaviru. V létě 2021 mu kvůli tomu jednu ze svých „anticen“ udělil Český klub skeptiků Sisyfos.

Video se připravuje ...
Šmucler radí, jak si v Česku najít zubaře
Zdroj: Blesk: Markéta Batulková Mikešová

doc. MUDr. Roman Šmucler
doc. MUDr. Roman Šmucler
Roman Šmucler se objeví na obrazovce zase v sobotu.
Roman Šmucler
Roman Šmucler, stomatochirurg, moderátor, vysokoškolský pedagog, podnikatel

Témata:
FacebookČeskoPrahahistorielékařstvíRoman ŠmuclerČeská stomatologická komorazubní lékařČeský rozhlas Radiožurnál
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Uživatel_6389094 ( 14. listopadu 2026 22:30 )

Byl moc úspěšný a inteligentní. To některé hlupáky uráželo. Nezapomínejme úspěch se v Česku neodpouští.

Zdenál Drak ( 14. listopadu 2026 20:22 )

A už je to zase blbě...

Zdenál Drak ( 14. listopadu 2026 20:20 )

Už je to v pořádku opravené.

Zdenál Drak ( 14. listopadu 2026 20:05 )

A zase mi tam cenzoři u příjmení vynechali 2 písmena

Zdenál Drak ( 14. listopadu 2026 20:02 )

To vytečkované slovo je příjmení jednoho východoněmeckého běžce Manfreda K**ota, jak tuhle historku vyprávěl legendární Karol Polák když vítěze závodu okomentoval hláškou KÉŽ BY SME MALI VIACEJ TAKOVÝCH K**OTOU.

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