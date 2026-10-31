Zemřel viceprezident České stomatologické komory Houba (†67). „Poctivý a dobrý člověk,“ vzpomíná Šmucler

Zemřel viceprezident České stomatologické komory Houba. „Poctivý a dobrý člověk,“ vzpomíná Šmucler
Zemřel viceprezident České stomatologické komory Houba. „Poctivý a dobrý člověk,“ vzpomíná Šmucler
Zemřel viceprezident České stomatologické komory Houba
Roman Šmucler
doc. MUDr. Roman Šmucler
Autor: ČTK - 
31. října 2026
14:09

Zemřel stomatolog, vysokoškolský pedagog a viceprezident České stomatologické komory Robert Houba. Bylo mu 67 let. Na síti X to dnes oznámil šéf komory Roman Šmucler, který Houbu označil za jednu z nejvýraznějších osobností novodobé české stomatologie. Ocenil jeho výjimečný přínos pro obor i mimořádný rozhled.

Houba se narodil v roce 1959 v Plzni v jedné z nejstarších stomatologických rodin v zemi. Zubnímu lékařství se věnovali jeho dědeček i rodiče a v rodinné tradici pokračuje také jeho syn, uvedl Šmucler.

S Českou stomatologickou komorou byl Houba spojen prakticky od jejího vzniku. Prošel všemi úrovněmi jejího života, od práce v oblastní komoře až po funkci viceprezidenta, kterou vykonával od roku 2013.

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„Znal náš obor, jeho historii, zákony, ekonomiku i každodenní problémy zubních lékařů jako málokdo jiný. Jeho přínos české stomatologii byl mimořádný. V posledních osmi letech, kdy jsem měl tu čest s ním úzce spolupracovat, se stal jedním z hlavních tvůrců moderního systému stomatologických výkonů a jejich úhrad. Významně přispěl ke zlepšení ekonomického postavení zubních lékařů, ale zároveň i ke zpřístupnění stomatologické péče pacientům,“ napsal Šmucler.

Houby si vážil nejen jako stomatologa a kolegy, ale i jako člověka s výjimečnou šíří zálib. „Miloval historii, sběratelství, zbraně a sportovní střelbu. Někdy jsem měl pocit, že snad neexistuje nic na světě, co by ho nezajímalo, o čem by něco nevěděl nebo co by nesbíral... Jeho rozhled byl mimořádný. A především to byl nesmírně slušný, poctivý a dobrý člověk,“ dodal Šmucler. Jménem vedení České stomatologické komory vyjádřil rodině a blízkým nejhlubší soustrast.

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Zdroj: Blesk: Markéta Batulková Mikešová
Zemřel viceprezident České stomatologické komory Houba. „Poctivý a dobrý člověk,“ vzpomíná Šmucler
Zemřel viceprezident České stomatologické komory Houba. „Poctivý a dobrý člověk,“ vzpomíná Šmucler
Zemřel viceprezident České stomatologické komory Houba
Roman Šmucler
doc. MUDr. Roman Šmucler

Témata:
PlzeňRoman ŠmuclerČeská stomatologická komorazubní lékařX
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Bohuslav Šalplachta ( 31. října 2026 15:26 )

Miloval zbraně a střelbu....
Snad se nám nezastřelil....

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