Zemřel viceprezident České stomatologické komory Houba (†67). „Poctivý a dobrý člověk,“ vzpomíná Šmucler
Zemřel stomatolog, vysokoškolský pedagog a viceprezident České stomatologické komory Robert Houba. Bylo mu 67 let. Na síti X to dnes oznámil šéf komory Roman Šmucler, který Houbu označil za jednu z nejvýraznějších osobností novodobé české stomatologie. Ocenil jeho výjimečný přínos pro obor i mimořádný rozhled.
Houba se narodil v roce 1959 v Plzni v jedné z nejstarších stomatologických rodin v zemi. Zubnímu lékařství se věnovali jeho dědeček i rodiče a v rodinné tradici pokračuje také jeho syn, uvedl Šmucler.
S Českou stomatologickou komorou byl Houba spojen prakticky od jejího vzniku. Prošel všemi úrovněmi jejího života, od práce v oblastní komoře až po funkci viceprezidenta, kterou vykonával od roku 2013.
„Znal náš obor, jeho historii, zákony, ekonomiku i každodenní problémy zubních lékařů jako málokdo jiný. Jeho přínos české stomatologii byl mimořádný. V posledních osmi letech, kdy jsem měl tu čest s ním úzce spolupracovat, se stal jedním z hlavních tvůrců moderního systému stomatologických výkonů a jejich úhrad. Významně přispěl ke zlepšení ekonomického postavení zubních lékařů, ale zároveň i ke zpřístupnění stomatologické péče pacientům,“ napsal Šmucler.
Houby si vážil nejen jako stomatologa a kolegy, ale i jako člověka s výjimečnou šíří zálib. „Miloval historii, sběratelství, zbraně a sportovní střelbu. Někdy jsem měl pocit, že snad neexistuje nic na světě, co by ho nezajímalo, o čem by něco nevěděl nebo co by nesbíral... Jeho rozhled byl mimořádný. A především to byl nesmírně slušný, poctivý a dobrý člověk,“ dodal Šmucler. Jménem vedení České stomatologické komory vyjádřil rodině a blízkým nejhlubší soustrast.
Miloval zbraně a střelbu....
Snad se nám nezastřelil....