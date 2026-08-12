Pátrání po mladících v Chorvatsku: V silném větru vyrazili na moře v nafukovacím člunu!

Chorvatsko - ilustrační foto
Chorvatsko - ilustrační foto
Chorvatsko - ilustrační foto
Chorvatsko - ilustrační foto
Chorvatsko - ilustrační foto
Autor: ČTK - 
12. srpna 2026
15:50

Chorvatští záchranáři pátrají po skupině mladých turistů z Portugalska, kteří v noci na středu navzdory silnému větru vyrazili na moře v nafukovacím člunu. Dosud se podařilo najít živé dva z nich, další dva jsou nezvěstní, informovala stanice HRT.

Skupina vyplula na 1,5 metru dlouhém nafukovacím člunu z kempu na pobřeží Velebitského průlivu, přičemž chtěla doveslovat do nedalekého města Senj. Záchranná služba přijala tísňové volání dnes ve 4:41 ráno, načež zahájila rozsáhlou pátrací akci, uvedl kapitán senjského přístavu Nenad Bugarin.

Dopoledne záchranáři objevili prázdný člun na těžko přístupném pobřeží protilehlého ostrova Krk a krátce nato v zátoce Butinj také ženu z Portugalska, která byla převezena do nemocnice. Živý byl nalezen na Krku také jeden Portugalec, po dalších dvou se však stále pátrá.

Ve Velebitském průlivu, který je znám častým výskytem silného nárazového větru bóra vanoucího směrem od pobřeží, momentálně panují nepříznivé povětrnostní podmínky. Vítr tu podle HRT vane až rychlostí 110 kilometrů za hodinu.

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U Hvaru natočili žraloka.
Zdroj: Facebook/RESTAURANT GARIFUL

Chorvatsko - ilustrační foto
Chorvatsko - ilustrační foto
Chorvatsko - ilustrační foto
Chorvatsko - ilustrační foto
Chorvatsko - ilustrační foto

Témata:
pátránípohřešovanýčlunturistaChorvatskoPortugalskoVichřicemořeSenj
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