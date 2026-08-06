Svědci o tragédii na jezeře Most: Byl to masakr!

Bývalý hasič Jiří Šrámek pomáhal s dramatickou záchranou.
Bývalý hasič Jiří Šrámek pomáhal s dramatickou záchranou.
Bývalý hasič Jiří Šrámek pomáhal s dramatickou záchranou.
Bouře udeřila na jezero Most během chvíle.
Pátání v jezeře Most
Autor: Michal I. Volf - 
6. srpna 2026
11:35

Bouře, která se prohnala přes sever Čech, si na jezeře Most vybrala tu nejkrutější daň. Udeřila zničehonic a extrémně silný vítr zvedl metrové vlny. Lidé na paddleboardech neměli šanci dopádlovat ke břehu.

Poryvy je převracely a odnášely daleko od břehu. „Naštěstí jsme byli kousek od pláže, ale pádlovat proti větru byl masakr. Přišlo to velmi rychle,“ popsala návštěvnice jezera Lenka Růžičková. Zaskočeni rychlostí živlu byli i zkušení plavci. Bývalý hasič Jiří Šrámek (43), který si v úterý odpoledne byl v jezeře zaplavat, promluvil o hrůze na otevřené vodě.

Z vln se vyhoupl do člunu městské policie a pomáhal jí vytahovat vyčerpané lidi. Nejkritičtější moment nastal při záchraně mladé ženy v naprostém šoku. „Říkala, že se jí ve vlnách ztratil přítel, a jak v panice bojoval o život, stahoval ji pod vodu,“ uvedl Šrámek. Kromě mladíka, který neměl vestu a byl téměř neplavec, zmizel ze šestičlenné skupiny ve vodě ještě další muž. Jednoho z nich našli policisté ve středu utonulého, po dalším dále pátrají.

Bývalý hasič Jiří Šrámek pomáhal s dramatickou záchranou.
Bývalý hasič Jiří Šrámek pomáhal s dramatickou záchranou.
Bývalý hasič Jiří Šrámek pomáhal s dramatickou záchranou.
Bouře udeřila na jezero Most během chvíle.
Pátání v jezeře Most

Témata:
počasípátráníbouřezáchrana životasvědectvípaddleboardpaddleboardingČeskoMostjezeroVichřicedaňJiří Šrámek
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Zvrat u Plekance a Šafářové: Totálně uzavřená záležitost!
Zvrat u Plekance a Šafářové: Totálně uzavřená záležitost!
Aha!
Tropické noci a špatný spánek: Proč nás horko obírá o klid a kdy už jde o úzkost?
Tropické noci a špatný spánek: Proč nás horko obírá o klid a kdy už jde o úzkost?
Dáma
KVÍZ: Rafťáci. Otestujte své znalosti kultovní letní komedie
KVÍZ: Rafťáci. Otestujte své znalosti kultovní letní komedie
Maminka
TEST VIDEO
TEST VIDEO
Ženy
Jak se zdravě zchladit v tropických vedrech: Co pomáhá a kdy už riskujete úpal
Jak se zdravě zchladit v tropických vedrech: Co pomáhá a kdy už riskujete úpal
https://mojezdravi.zeny.cz/
Legendární česká likérka se propadla do hlubší ztráty. Zachraňují ji domácí zákazníci
Legendární česká likérka se propadla do hlubší ztráty. Zachraňují ji domácí zákazníci
e15
Fotbalové přestupy ONLINE: Kuchta má prý nabídky z Turecka či Kataru, Sigmu posílí Švéd
Fotbalové přestupy ONLINE: Kuchta má prý nabídky z Turecka či Kataru, Sigmu posílí Švéd
iSport
Bartkovský: Ministerstva nepatří Babišovi, Macinkovi či Juchelkovi. Přestaňte útočit, jste jen správci
Bartkovský: Ministerstva nepatří Babišovi, Macinkovi či Juchelkovi. Přestaňte útočit, jste jen správci
Reflex
Sraz v šest ráno. Vrchol festivalu Tóny Dolomit zazní za úsvitu ve 3000 metrech
Sraz v šest ráno. Vrchol festivalu Tóny Dolomit zazní za úsvitu ve 3000 metrech
Lidé a země