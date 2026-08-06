Svědci o tragédii na jezeře Most: Byl to masakr!
Bouře, která se prohnala přes sever Čech, si na jezeře Most vybrala tu nejkrutější daň. Udeřila zničehonic a extrémně silný vítr zvedl metrové vlny. Lidé na paddleboardech neměli šanci dopádlovat ke břehu.
Poryvy je převracely a odnášely daleko od břehu. „Naštěstí jsme byli kousek od pláže, ale pádlovat proti větru byl masakr. Přišlo to velmi rychle,“ popsala návštěvnice jezera Lenka Růžičková. Zaskočeni rychlostí živlu byli i zkušení plavci. Bývalý hasič Jiří Šrámek (43), který si v úterý odpoledne byl v jezeře zaplavat, promluvil o hrůze na otevřené vodě.
Z vln se vyhoupl do člunu městské policie a pomáhal jí vytahovat vyčerpané lidi. Nejkritičtější moment nastal při záchraně mladé ženy v naprostém šoku. „Říkala, že se jí ve vlnách ztratil přítel, a jak v panice bojoval o život, stahoval ji pod vodu,“ uvedl Šrámek. Kromě mladíka, který neměl vestu a byl téměř neplavec, zmizel ze šestičlenné skupiny ve vodě ještě další muž. Jednoho z nich našli policisté ve středu utonulého, po dalším dále pátrají.
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