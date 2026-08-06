Potápěč Jan se utopil v Hranické propasti: Tělo 186 metrů pod hladinou!

Potápěč zemřel při průzkumu Hranické propasti.
Potápěč zemřel při průzkumu Hranické propasti.
Jan E. byl špičkový potápěč.
Jan E. byl špičkový potápěč.
Potápěč zemřel při průzkumu Hranické propasti.
Aktualizováno -
6. srpna 2026
09:54
Autor: Andrea Vídeňská - 
6. srpna 2026
09:08

Tragédie se odehrála při průzkumném ponoru v Hranické propasti. Špičkový jeskynní potápěč Jan Enčev se během ponoru vzdálil od skupiny a následně s ním byl přerušen kontakt. V noci přišla smutná zpráva. Jeho tělo bylo nalezeno bez známek života 186 metrů pod hladinou.

Rutinní ponor v rámci plánovaného průzkumu Hranické propasti se ve středu zvrtl tím nejhorším možným způsobem.

Špičkový jeskynní potápěč se během průzkumného ponoru podle plánu vzdálil od své skupiny. „Při průzkumném ponoru dle plánu se vzdálil od průzkumné skupiny a již s ním nebyl navázán kontakt,“ informuje na sociálních sítích speleologická záchranná služba.

Nikdo v tu chvíli netušil, že ho vidí naposledy. Rozběhlo se pátrání v temných hlubinách propasti. Bohužel přišla smutná zpráva. Záchranáři ho našli bez známek života. Tělo potápěče se podařilo vyzvednout až ve 23:30, z hloubky neuvěřitelných 186 metrů pod hladinou. 

Hranická propast patří k největším přírodním záhadám Česka. Pod hladinou ukrývá nejméně 450 metrů hlubokou zatopenou část. Tím drží světový rekord, přesto se jejího skutečného dna stále nepodařilo dosáhnout.

Potápěč zemřel při průzkumu Hranické propasti.
Potápěč zemřel při průzkumu Hranické propasti.
Jan E. byl špičkový potápěč.
Jan E. byl špičkový potápěč.
Potápěč zemřel při průzkumu Hranické propasti.

Video se připravuje ...
Tragická smrt jeskyňářů. Jejich těla našli až po čtyřech dnech
Zdroj: Videohub

Témata:
pátráníutonutíspeleologponorspeleologická záchranná službaČeskoprůzkumpotápěčHranická propast
Andrea Vídeňská
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