Pokus o přeplavání Labe skončil tragicky: Potápěči našli bezvládné tělo
Pátrání po muži zmizelém během nočního pokusu přeplavat Labe v Pardubicích skončilo tragicky. Po několika hodinách jeho tělo našli policejní potápěči. Policie uvedla, že muž mohl být před vstupem do řeky pod vlivem alkoholu.
Muže, který si byl v noci na dnešek zaplavat v Pardubicích v Labi, našli v pátek 19. června odpoledne policejní potápěči mrtvého. Pátrání po něm trvalo od noci. ČTK to řekla policejní mluvčí Dita Holečková.
Na tísňovou linku volal svědek, že 32letý muž chtěl přeplavat řeku a už se nevynořil. Za pár minut tam přijeli strážníci a prohledávali břehy a hladinu. Do pátrání se zapojili také policisté a hasiči.
Muž byl patrně pod vlivem alkoholu. Hasiči hledali muže na hladině i v okolí řeky, ale nenašli ho. Po dvou hodinách pátrání ukončili bez výsledku, řekla ČTK mluvčí hasičů Lucie Pipiš. Ráno policisté povolali potápěče, kteří muže našli mrtvého.
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