Horor v Kolíně: Policisté z Labe vytáhli tělo mladíka!

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Aktu.cz)
Autor: ČTK - 
9. června 2026
16:02

Policejní potápěči našli v úterý dopoledne v Labi v Kolíně tělo mrtvého muže. Po člověku, který u řeky ráno zanechal batoh a osobní věci, před tím několik hodin pátrali. Cizí zavinění jeho smrti bylo předběžně vyloučeno, řekla středočeská policejní mluvčí Michaela Richterová.

Oznámení o batohu a osobních věcech poblíž řeky přijali kolínští strážníci kolem 06:30. „Čekali, zda se k věcem někdo vrátí, ale to se nestalo, proto nás kontaktovali, na místo vyjely policejní hlídky, včetně potápěčů z Poříčního oddělení Labe, a propátrávali řeku,“ řekla Richterová. Svědek podle ní potvrdil, že viděl někoho vstoupit z mola do řeky. „Potápěči vytáhli z řeky tělo muže v 10:45, lékař konstatoval smrt,“ dodala mluvčí. U muže, ročník 2000, byla nařízena soudní pitva.

Video  Policejní video z pátrání po muži, který se potápěl pod ledem v Maršově na Brněnsku. (18. leden 2026)  - Policie ČR
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Témata:
smrttělo v řeceLabepotápěčKolín
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