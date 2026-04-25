Nehoda hasičského auta na Berounsku: Jeden mrtvý
U Hýskova na Berounsku se v sobotu odpoledne srazilo hasičské auto, které jelo se zapnutým majákem k zásahu, s osobním vozem. Řidič osobního auta nehodu nepřežil, ostatní účastníci vyvázli bez zranění, řekly ČTK mluvčí středočeské policie Michaela Richterová a záchranné služby Monika Nováková.
Nehoda se stala kolem 13:00 na silnici mezi Hýskovem a Nižborem. Hasiči jeli k nahlášené nehodě v Nižboru a po cestě se střetli s osobním autem. Jeho řidič byl na místě mrtvý, hasičské auto skončilo mimo vozovku.
Příčinu a okolnosti nehody policisté vyšetřují, v případu byla nařízena soudní pitva.
