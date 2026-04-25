Nehoda hasičského auta na Berounsku: Jeden mrtvý

Nehoda u Hýskova na Berounsku. (25.4.2026)
Autor: ČTK - 
25. dubna 2026
15:21

U Hýskova na Berounsku se srazilo hasičské auto, které jelo se zapnutým majákem k zásahu, s osobním vozem. Řidič osobního auta nehodu nepřežil.

U Hýskova na Berounsku se v sobotu odpoledne srazilo hasičské auto, které jelo se zapnutým majákem k zásahu, s osobním vozem. Řidič osobního auta nehodu nepřežil, ostatní účastníci vyvázli bez zranění, řekly ČTK mluvčí středočeské policie Michaela Richterová a záchranné služby Monika Nováková.

Nehoda se stala kolem 13:00 na silnici mezi Hýskovem a Nižborem. Hasiči jeli k nahlášené nehodě v Nižboru a po cestě se střetli s osobním autem. Jeho řidič byl na místě mrtvý, hasičské auto skončilo mimo vozovku.

Příčinu a okolnosti nehody policisté vyšetřují, v případu byla nařízena soudní pitva.

Video  Při nehodě u Sojovic utrpělo pět lidí zranění, jeden z nich měl jet v kufru  - Aktu.cz
Video se připravuje ...
Témata:
smrthasičiokres BerounmajákautomobilNižbornehodaHýskovStředočeský kraj
Kanyza šel žádat o penzi! Starobnímu důchodci spadla brada
Kanyza šel žádat o penzi! Starobnímu důchodci spadla brada
Aha!
Začíná to únavou a nenápadným mlžením. Jak rozeznat rozdíl mezi únavou očí a jejich vadou?
Začíná to únavou a nenápadným mlžením. Jak rozeznat rozdíl mezi únavou očí a jejich vadou?
Dáma.cz
Májové Jizerky: Kde si s dětmi vyčistit hlavu a užít si jaro naplno
Májové Jizerky: Kde si s dětmi vyčistit hlavu a užít si jaro naplno
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy.cz
Nezvládlo dítě první testy na střední? Teď ho musíte podpořit
Nezvládlo dítě první testy na střední? Teď ho musíte podpořit
Moje zdraví
Turek se omluvil úředníkům za „parazity“. Prý neměl na mysli je, ale aktivisty
Turek se omluvil úředníkům za „parazity“. Prý neměl na mysli je, ale aktivisty
e15
Hrozivé chvíle v Ostravě, fanoušek Plzně spadl z ochozu. Chachaři křičeli: Dresy dolů!
Hrozivé chvíle v Ostravě, fanoušek Plzně spadl z ochozu. Chachaři křičeli: Dresy dolů!
iSport
Lidovci si vybrali razantní změnu. Grolich bude muset zabojovat a vystoupit z role internetového klauna
Lidovci si vybrali razantní změnu. Grolich bude muset zabojovat a vystoupit z role internetového klauna
Reflex
Jihoafrická republika: města na hraně civilizace
Jihoafrická republika: města na hraně civilizace
Lidé a země