Zemřel poslanec Ladislav Mazán: Tragické nehodě na motorce přihlížel syn

Střet poslance Ladislava s kamionem
Střet poslance Ladislava s kamionem
Střet poslance Ladislava s kamionem
Zesnulý poslanec Ladislav
Střet poslance Ladislava s kamionem
Autor: Nicole Kučerová 
25. dubna 2026
12:50

Nedaleko obce Nové Zámky na Slovensku došlo ve čtvrtek k tragické nehodě. Střet na silnici nepřežil poslanec Ladislav Mazán, který se na motorce srazil s kamionem. Nehodě přihlížel jeho syn.

Motorkář a poslanec obecného zastupitelstva Ladislav Mazán (†49) tragicky zemřel ve čtvrtek 23. dubna nedaleko slovenské obce Nový Zámek. Řidič (33) kamionu značky Volvo mu údajně nedal přednost v jízdě a došlo ke střetu. „Podle prvotních informací řidič kamionu zn. Volvo pravděpodobně nedal přednost motocyklistovi, následkem čehož došlo ke srážce a motocykl začal hořet,“ uvedla policie.

Ladislav na místě zemřel. Řidič kamionu podstoupil dechovou zkoušku, která dopadla negativně. Jestli byl pod vlivem zesnulý muž, ukáže až nařízená pitva. Slovenského poslance ze Dvorů nad Žitavou oplakává celé město. Smutní i místní základní škola, na které často pomáhal.

Případ má v rukou policie. Podle výpovědi svědků pro server Nový Čas řidiče kamionu mohlo oslnit slunce, takže motorkáře neviděl. Smutným faktem je i to, že za Ladislavem jel celou cestu jeho syn, který neštěstí viděl na vlastní oči.

Střet poslance Ladislava s kamionem
Střet poslance Ladislava s kamionem
Střet poslance Ladislava s kamionem
Zesnulý poslanec Ladislav
Střet poslance Ladislava s kamionem

Témata:
nehodaalkoholkamionsynmotorkaposlanecladislavstřetzákladní školaSlovenskoVolvoNové Zámky
Nicole Kučerová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Karlos Rock ( 25. dubna 2026 13:07 )

Celá PS by mohla skončit v ⚰️⚱️a stát by ušetřil hromadu miliard korun🇨🇿

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
