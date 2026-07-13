Adam s kamarádkou zmizeli během výletu do Itálie: Soukromí detektivové přinesli šokující odhalení!

Weronica skončila v Německu ve vězení.
Weronica skončila v Německu ve vězení.
Weronica skončila v Německu ve vězení.
Ilustrační foto
Weroniku vypátrali v německém vězení.(ilustrační foto)
Autor: Andrea Vídeňská - 
13. července 2026
18:40

Polská a italská policie usilovně pátrala po Weronice R. (19) a jejím kamarádovi Adamovi, kteří se vydali autem na roadtrip do Itálie. Najednou se po nich ale slehla zem a nepodali o sobě žádnou zprávu. Zoufalá rodina se prostřednictvím sociálních sítí obrátila na veřejnost s prosbou o pomoc a do případu se vložila i detektivní agentura. Výsledky pátrání přinesly zajímavé rozzulení. 

Strach, bezmoc a nekonečné čekání. Přesně to prožívali rodiče Weroniky R. (19) z polské Poznaně. Mladá žena se 4. července vydala na roadtrip do Itálie společně s kamarádem Adamem, informuje deník Fakt. Jejich cílem bylo oblíbené městečko Bergamo.

Do hotelu nikdy nedorazili

V Bergamu měli rezervovaný hotel, jenže se v něm nikdy neubytovali. Do případu se vložila polská a italská policie. Do hledání se 12. července zapojila také soukromá detektivní agentura, která začala analyzovat poslední stopy. A v tomto bodě dostává případ zajímavé rozuzlení.

Detektiv Dawid Burzacki uvedl, že se vyšetřovatelům podařilo získat videa, která dvojice natočila v italském Bergamu. Následovala podrobná analýza pohybu, získané poznatky pak detektivové předali policii. Jen o den později přišel překvapivý zvrat. Polská policie oznámila, že pátrání po Weronice skončilo. Mladou ženu vypátrali v Německu, kde ji tamní policie zatkla.

Německé vězení

„Pátrání po pohřešované Weronice skončilo a víme, kde se nachází. Byla zatčena v Německu. V současné době je ve vězení za trestný čin. Nevyužila svého práva informovat své nejbližší příbuzné o svém zatčení. Tímto je případ uzavřen,“ uvedl mluvčí polské policie Andrzej Borowiak.

Stejnou informaci potvrdil i detektiv Dawid Burzacki. „Mohu potvrdit, že Weronika a Adam byli v Německu zatčeni,“ řekl deníku Fakt. Policie zatím nezveřejnila, jakého trestného činu se Weronika a její kumpán měli dopustit. Okolnosti zadržení tak nadále zůstávají nejasné.

Weronica skončila v Německu ve vězení.
Weronica skončila v Německu ve vězení.
Weronica skončila v Německu ve vězení.
Ilustrační foto
Weroniku vypátrali v německém vězení.(ilustrační foto)

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Policisté pátrají po ženě, která by mohla objasnit krádež peněženky na wec v OC Letňany.
Zdroj: Policie České republiky

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Andrea Vídeňská
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