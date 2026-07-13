Adam s kamarádkou zmizeli během výletu do Itálie: Soukromí detektivové přinesli šokující odhalení!
Polská a italská policie usilovně pátrala po Weronice R. (19) a jejím kamarádovi Adamovi, kteří se vydali autem na roadtrip do Itálie. Najednou se po nich ale slehla zem a nepodali o sobě žádnou zprávu. Zoufalá rodina se prostřednictvím sociálních sítí obrátila na veřejnost s prosbou o pomoc a do případu se vložila i detektivní agentura. Výsledky pátrání přinesly zajímavé rozzulení.
Strach, bezmoc a nekonečné čekání. Přesně to prožívali rodiče Weroniky R. (19) z polské Poznaně. Mladá žena se 4. července vydala na roadtrip do Itálie společně s kamarádem Adamem, informuje deník Fakt. Jejich cílem bylo oblíbené městečko Bergamo.
Do hotelu nikdy nedorazili
V Bergamu měli rezervovaný hotel, jenže se v něm nikdy neubytovali. Do případu se vložila polská a italská policie. Do hledání se 12. července zapojila také soukromá detektivní agentura, která začala analyzovat poslední stopy. A v tomto bodě dostává případ zajímavé rozuzlení.
Detektiv Dawid Burzacki uvedl, že se vyšetřovatelům podařilo získat videa, která dvojice natočila v italském Bergamu. Následovala podrobná analýza pohybu, získané poznatky pak detektivové předali policii. Jen o den později přišel překvapivý zvrat. Polská policie oznámila, že pátrání po Weronice skončilo. Mladou ženu vypátrali v Německu, kde ji tamní policie zatkla.
Německé vězení
„Pátrání po pohřešované Weronice skončilo a víme, kde se nachází. Byla zatčena v Německu. V současné době je ve vězení za trestný čin. Nevyužila svého práva informovat své nejbližší příbuzné o svém zatčení. Tímto je případ uzavřen,“ uvedl mluvčí polské policie Andrzej Borowiak.
Stejnou informaci potvrdil i detektiv Dawid Burzacki. „Mohu potvrdit, že Weronika a Adam byli v Německu zatčeni,“ řekl deníku Fakt. Policie zatím nezveřejnila, jakého trestného činu se Weronika a její kumpán měli dopustit. Okolnosti zadržení tak nadále zůstávají nejasné.
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