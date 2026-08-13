Václav Havel by oslavil 90. narozeniny. Výročí připomene trutnovský festival

Václav Havel na trutnovském hudebním festivalu
Václav Havel na trutnovském hudebním festivalu
Václav Havel na trutnovském hudebním festivalu
Václav Havel na trutnovském hudebním festivalu
Václav Havel na festivalu v Trutnově
Autor: ČTK - 
13. srpna 2026
06:51

Na trutnovském Bojišti začíná dnes hudební festival Trutnoff Open Air, který připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla. I jako prezident býval Havel po roce 1990 návštěvníkem festivalu a organizátoři akce jej prohlásili za svého náčelníka. Program festivalu nabídne různé žánry, od rocku, undergroundu a world music až po alternativní rock, uvedli pořadatelé. Festival v podkrkonošském Trutnově potrvá do 16. srpna.

„Vše začne Open Air Bohoslužbou ve čtvrtek 13. srpna v 18:00 za čtyři dny míru a přátelství, ale také za náčelníka Václava Havla, kterému je letošní setkání věnováno. V 19:00 pak své dechové a strojové soukolí roztočí první kapela, Krásné nové stroje, které v našem ležení nikdy nehrály,“ uvedli pořadatelé.

Na programu jsou například také kapely Lucie, The Plastic People of the Universe, Jasná Páka s Davidem Kollerem a Dádou Albrechtem, Pražský výběr, Ondřej Havelka s orchestrem Melody Makers či američtí Gogol Bordello. Součástí festivalu jsou vedle pravidelných ekumenických bohoslužeb i debaty na kulturní, společenská i politická témata nebo divadelní představení, výstavy či projekce.

Policie vyzvala řidiče k opatrnosti při jízdě po silnici I/37 kolem festivalového areálu. V místě je po dobu festivalu snížená rychlost na 30 km/h a chodci mají plotem vymezený koridor. „Policie ČR vyzývá všechny řidiče projíždějící Bojištěm, aby věnovali zvýšenou pozornost provozu a respektovali pokyny policistů,“ sdělila policejní mluvčí Šárka Pižlová. Kromě dohledu nad veřejným pořádkem se policie zaměří na kontrolu alkoholu či požití drog řidiči, uvedla policie.

Základy festivalu položil Martin Věchet v říjnu 1984, kdy se ve Starých Bukách u Trutnova měl uskutečnit menší nezávislý festival. Hrát mělo ve venkovské hospodě několik undergroundových a polooficiálních kapel. Koncert však rozehnala Státní bezpečnost (StB).

Václav Havel na trutnovském hudebním festivalu Václav Havel na trutnovském hudebním festivalu | Profimedia.cz

Komunistická policie rozpustila i první neoficiální ročník festivalu ve Volanově u Trutnova v září 1987. Hudební aparaturu se tehdy podařilo schovat u disidenta Václava Havla v jeho chalupě na Hrádečku. Již jako prezident býval Havel po roce 1990 návštěvníkem festivalu a organizátoři akce jej prohlásili za svého náčelníka.

Na Bojiště do Trutnova se festival vrátil v roce 2023, když se předtím v letech 2020 až 2022 konal v Brně. V Trutnově se konal pravidelně do roku 2016, pak následovala tříletá pauza.

Václav Havel se narodil 5. října 1936 v Praze, zemřel 18. prosince 2011 na Hrádečku.

Video se připravuje ...
Ikona, dramatik, prezident: Jak se měnil Václav Havel během života?
Zdroj: Prostě fenomén!

Václav Havel na trutnovském hudebním festivalu
Václav Havel na trutnovském hudebním festivalu
Václav Havel na trutnovském hudebním festivalu
Václav Havel na trutnovském hudebním festivalu
Václav Havel na festivalu v Trutnově

Témata:
výročíexprezidenthudební festivalTrutnoffTrutnoff Open AirpolicieVáclav HavelfestivalStátní bezpečnostTrutnovnarozeninyhudební skupinarockBojiště
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☆ BLESK ( 13. srpna 2026 12:52 )

Sympatizoval s kriminálníky, které propustil, a zrušil trest smrti. Sám akorát chlastal...

Uživatel_6379998 ( 13. srpna 2026 11:47 )

Přesně tak!!! 👍👍👍👍 Havel, raději no comment!! 👎👎👎👎

☆ BLESK ( 13. srpna 2026 11:33 )

To není pravda. Změnou režimu vznikli flákači, nemakačenkové (byla pracovní povinnost). Jsou bezdomovci (byla povinnost mít trvalé bydliště). Lidé si neměli co závidět (byly platové třídy platné pro všechny). Atd...
Kluci chodili na vojnu, teď se flákají s mobilem v ruce. Zvýšila se kriminalita, rozvodovost, střídání partnerů, neplacení výživného, mladí si chtějí jen užívat bez zodpovědnosti. Proto se nerodí děti. Dokonce mají dvě poslední generace nižší IQ než předchozí.
Přišli přistěhovalci, vznikly gangy, drogové kartely a fetuje se místo normálního života. Když byly zavřené hranice, byl klid.

Jitka Jonášová ( 13. srpna 2026 11:21 )

Lidé se chovají jako zvířata za jakéhokoli režimu a teď to spěje opět k totalitě.

☆ BLESK ( 13. srpna 2026 10:59 )

Pokud člověk posuzuje celou společnost, tak ano. Lidé potřebují řád. Ten v současné době neexistuje. Proto se lidé chovají jako zvířata. Vlastně, ještě hůř.

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