Pátrání po mámě na dovolené: Slehla se po ní zem!

Liz zmizela poté, co si šla zřejmě zaplavat do moře.
Liz zmizela poté, co si šla zřejmě zaplavat do moře.
Liz zmizela poté, co si šla zřejmě zaplavat do moře.
Liz zmizela poté, co si šla zaplavat do moře.
Liz zmizela poté, co si šla zřejmě zaplavat do moře.
Autor: Andrea Vídeňská - 
29. července 2026
15:53

Po Elizabeth Waddellové pátrá policie na karibském ostrově Grenada. Američanka zmizela během dovolené, když si zřejmě šla zaplavat u oblíbené pláže Grand Anse. Po ženě zůstal jen ručník na molu. Do rozsáhlého pátrání se kromě policistů zapojili také rybáři, provozovatelé lodí i místní obyvatelé.

Policii na karibském ostrově Grenada zaměstnává pátrání po Elizabeth Waddellové (44). Žena si nejspíš šla zaplavat do moře u slavné pláže Grand Anse ve městě St. George. Od té doby jakoby se po ní slehla zem. Policisté proto rozjeli rozsáhlou pátrací akci, informuje deník Daily Star

Ručník na molu

Elizabeth trávila dovolenou se svou kamarádkou v apartmánu s nádherným výhledem na záliv. Zatímco přítelkyně seděla u počítače a věnovala se online kurzu, Liz si oblékla plavky a vyšla ven. Chvíli odpočívala u bazénu a kochala se výhledem na moře. Nic nenasvědčovalo tomu, že se za několik okamžiků vypaří jako pára nad hrncem. Když kamarádka kurz dokončila, zvedla oči od obrazovky. Liz ale u bazénu už neseděla. Nejprve si myslela, že se jen prošla po okolí. Vyšla tedy ven a začala ji hledat. Zanedlouho přišel šok, když na molu u moře našla pouze její ručník.

Hodiny ubíhaly a Elizabeth se stále nevracela. Neměla u sebe ani mobilní telefon, a tak začalo být jasné, že se stalo něco hrozného. Rodina i přátelé okamžitě zalarmovali policii, která začala případ vyšetřovat jako zmizení osoby. Lizin manžel Cailen Waddell neváhal ani minutu, na sociálních sítích zveřejnil zoufalou prosbu o pomoc a okamžitě se vydal na Grenadu. „Přátelé na facebooku, moje žena Liz se ztratila na Grenadě. Pokud má kdokoliv z vás na ostrově nějaké kontakty, prosím přepošlete jim tuto zprávu. Liz se ztratila ve středu odpoledne,“ napsal.

Rozsáhlé pátrání

Na ostrov přiletěl společně se svou dcerou a oba se okamžitě zapojili do pátrání. Rozdělili se, aby mohli prohledat co největší území. Do pátrání se mezitím zapojili také rybáři, provozovatelé lodí i obyvatelé podél jižního pobřeží Grenady. Společně s policií pročesávají okolí v naději, že se Elizabeth Waddellovou podaří najít živou a v pořádku. Zatím však její zmizení zůstává záhadou.

Liz zmizela poté, co si šla zřejmě zaplavat do moře.
Liz zmizela poté, co si šla zřejmě zaplavat do moře.
Liz zmizela poté, co si šla zřejmě zaplavat do moře.
Liz zmizela poté, co si šla zaplavat do moře.
Liz zmizela poté, co si šla zřejmě zaplavat do moře.

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Andrea Vídeňská
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