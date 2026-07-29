Pohřešovaného Mária našli za 5 minut 12: Dehydratovaný a bosý v lese! Místní se zlobí na policii
Nejen obyvatelé slovenské obce Huncovce od pondělí s napětím sledovali pátrání po teprve tříletém Máriovi, který se ztratil babičce. Podařilo se ho najít v úterý večer. Starosta obce prozradil detaily šťastného konce pátrání. Dítě našli místní, kteří jsou naštvaní na policisty, kteří se podle nich při pátrání dost nesnažili.
Do dvoudenní akce se zapojily desítky policistů i dobrovolníků a také třeba pátrači se psy a vrtulník s termovizí. Navzdory tomu všemu se chlapce podařilo najít až místním. Byl schoulený pod stromem v lese vzdáleném asi kilometr od osady. Po jeho nálezu se však mezi místními zvedla vlna kritiky vůči výkonu policie.
Tu musel uklidnit starosta obce Peter Majerčák. „Usměrnil jsem je s tím, že důležité hlavně je, že je chlapec naživu. Že se našel zdravý je skoro zázrak,“ řekl pro deník Plus JEDEN DEŇ. Mária si hned vzali do péče zdravotníci, po dlouhých hodinách byl nejspíš dehydrovaný a vyčerpaný. Jinak však působil v pořádku. „Na zveřejněných videích vypadá až zázračně dobře na to, že přežil chladnou noc venku, během které i pršelo,“ divil se Majerčák.
Jak přesně chlapec zmizel není zatím jasné. Podle maminky zmizel skoro ve vteřině. „Hrál si venku a pak přišel, že chce oběd. Najedl se a vyšel ven. Do pěti minut jsem šla za ním a po něm už nebylo ani stopy,“ popsala jeho maminka. Stejnou záhadou pro místní je i to, jak se mohl sám dostat tak daleko.
„Všem přijde divné, že se bosý tříletý chlapeček dokázala dostat těžkým terénem kilometr daleko v době, kdy už probíhalo pátrání. Je tam několik otazníků, které je třeba objasnit,“ dodal Majerčák s tím, že nechce nad ničím spekulovat, dokud se celá událost řádně nevyšetří.
Policie nález chlapce oznámila na facebooku. „Velké díky patří veřejnosti. Všem, kteří se do pátrání přímo zapojili, anebo aspoň poskytli jakékoliv informace,“ napsali policisté.