„Oznámení o pohřešované jsme přijali ve středu před půlnocí. Seniorka trpícící Alzheimerovou nemocí vyšla podle oznamovatelů z domu v Nováčkově ulici už v ranních hodinách,“ řekla mluvčí policie Andrea Cejnková. Pátrání vedla policie v systému osoba v ohrožení, který je určený pro zvláště zranitelné lidi.
Policisté prověřili zdravotnická zařízení a místa, kde se obvykle žena pohybovala (například okolí hlavního nádraží) ovšem s negativním výsledkem. „Vzhledem k tomu, že v minulosti se nic obdobného nestalo a seniorka trpí vážnou nemocí s tím, že bývá zmatená, obracíme se s žádostí o pomoc při pátrání i na veřejnost,“ požádala ve čtvrtek ráno o spolupráci mluvčí policie.
Hodinu před polednem přišla od policejní mluvčí dobrá zpráva. „Ukončujeme pátrání. Paní se vrátila domů a je v pořádku. Děkujeme všem za spolupráci,“ neopomenula dodat Cejnková.
