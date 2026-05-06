Strach o Jana (85): Děda zmizel beze stopy

Jan Kachlík (85) odešel z domu a od té doby je nezvěstný.
Jan Kachlík (85) odešel z domu a od té doby je nezvěstný.  (Autor: PČR)
Autor: ČTK - 
6. května 2026
09:25

Policisté pátrají po Janu Kachlíkovi (85) z obce Rozhovice na Chrudimsku. Senior odešel v pondělí večer z domu a od té doby o sobě nedal vědět. Nemá u sebe mobilní telefon a podle policie může chodit s vycházkovou holí. Podle posledních informací vystoupil z vlaku v Brně.

Policisté hledají pětaosmdesátiletého seniora z Chrudimska. Rodina ho viděla naposledy v pondělí večer. Z domu odešel bez mobilního telefonu a nikdo neví kam, uvedla policie na facebooku.

Pohřešovaný Jan Kachlík je 170 až 175 centimetrů vysoký, má štíhlou postavu a světlé vlasy. Pravděpodobně má u sebe vycházkovou hůl. Muž je pohřešovaný od pondělí od 21:00. Z domu v obci Rozhovice na Chrudimsku odešel bez mobilního telefonu. Policisté po muži bezúspěšně pátrají. Svědky prosí, aby se ozvali na linku 158.

„Podle zatím posledních informací měl pohřešovaný dojet vlakem na brněnské hlavní nádraží," řekl mluvčí brněnské policie Pavel Šváb.

VIDEO: Podchlazeného seniora v lese našel policejní dron: Zachránil mu život! Akce trvala 11 minut.

Video  Podchlazeného seniora v lese našel policejní dron: Zachránil mu život! Akce trvala 11 minut.  - Policie ČR
Video se připravuje ...

Témata:
policiepátránímobilseniorstopyzmizelpohřešovaná osobaFacebookokres Chrudimmobilní telefonRozhovice
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Filip Renč má velké zdravotní problémy: V nemocnici dvakrát po sobě
Filip Renč má velké zdravotní problémy: V nemocnici dvakrát po sobě
Aha!
Sára (46): Splnila jsem si životní sen, manželovi se moje cesta nelíbí
Sára (46): Splnila jsem si životní sen, manželovi se moje cesta nelíbí
Dáma.cz
Kdy řešit rovnátka u dětí? Čím dříve se odhodláte, tím bude léčba jednodušší a mnohdy kratší, říká ortodontista
Kdy řešit rovnátka u dětí? Čím dříve se odhodláte, tím bude léčba jednodušší a mnohdy kratší, říká ortodontista
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy.cz
Velký test: 2 mobilní klimatizace, které vás v bytě zachrání před letním vedrem
Velký test: 2 mobilní klimatizace, které vás v bytě zachrání před letním vedrem
Moje zdraví
Snížení sociálních odvodů pro živnostníky na loňskou úroveň Senát odmítl
Snížení sociálních odvodů pro živnostníky na loňskou úroveň Senát odmítl
e15
Nejlepší hráč ligy míří do Zlína! Na křídlo k Holíkovi? Balaštík má velké plány
Nejlepší hráč ligy míří do Zlína! Na křídlo k Holíkovi? Balaštík má velké plány
iSport
Babiš ze státu udělal bílého koně Agrofertu, příští generace udusí dluhovým polštářem
Babiš ze státu udělal bílého koně Agrofertu, příští generace udusí dluhovým polštářem
Reflex
Když se místo pacientů stěhují do nemocnice nájemníci. Švýcaři vsadili na odvážný tah
Když se místo pacientů stěhují do nemocnice nájemníci. Švýcaři vsadili na odvážný tah
Lidé a země