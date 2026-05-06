Strach o Jana (85): Děda zmizel beze stopy
Policisté pátrají po Janu Kachlíkovi (85) z obce Rozhovice na Chrudimsku. Senior odešel v pondělí večer z domu a od té doby o sobě nedal vědět. Nemá u sebe mobilní telefon a podle policie může chodit s vycházkovou holí. Podle posledních informací vystoupil z vlaku v Brně.
Policisté hledají pětaosmdesátiletého seniora z Chrudimska. Rodina ho viděla naposledy v pondělí večer. Z domu odešel bez mobilního telefonu a nikdo neví kam, uvedla policie na facebooku.
Pohřešovaný Jan Kachlík je 170 až 175 centimetrů vysoký, má štíhlou postavu a světlé vlasy. Pravděpodobně má u sebe vycházkovou hůl. Muž je pohřešovaný od pondělí od 21:00. Z domu v obci Rozhovice na Chrudimsku odešel bez mobilního telefonu. Policisté po muži bezúspěšně pátrají. Svědky prosí, aby se ozvali na linku 158.
„Podle zatím posledních informací měl pohřešovaný dojet vlakem na brněnské hlavní nádraží," řekl mluvčí brněnské policie Pavel Šváb.
VIDEO: Podchlazeného seniora v lese našel policejní dron: Zachránil mu život! Akce trvala 11 minut.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.