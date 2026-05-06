Školák (13) zastřelil dva dospělé: Zbraň sebral tátovi
Třináctiletý žák zastřelil v úterý ve škole na severozápadě Brazílie dva dospělé lidi, třetího poranil, stejně jako jednoho ze spolužáků. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na místní úřady. Motiv činu zatím není známý.
Školák začal střílet v jednom ze vzdělávacích zařízení města Rio Branco, které je metropolí amazonského státu Acre. Policie jej po střelbě zadržela a vyslechla i jeho otce, jemuž patřila zbraň, z níž střílel.
Zranění byli převezeni do nemocnice, podrobnosti o jejich stavu nejsou známy.
Střelba na školách byla v největší jihoamerické zemi spíše ojedinělou záležitostí, v posledních letech však podle AFP případů přibývá. Loni v září zemřeli tři žáci a dva byli zraněni ve škole státu Ceara na severovýchodě Brazílie. O dva roky dříve při střelbě ve škole v jihobrazilském městě Cambé přišla o život šestnáctiletá dívka.
