Školák (13) zastřelil dva dospělé: Zbraň sebral tátovi

Ilustrační foto.  (Autor: Polícia Civil de San Paulo)
Autor: ČTK - 
6. května 2026
05:53

Třináctiletý žák zastřelil v úterý ve škole na severozápadě Brazílie dva dospělé lidi, třetího poranil, stejně jako jednoho ze spolužáků. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na místní úřady. Motiv činu zatím není známý.

Školák začal střílet v jednom ze vzdělávacích zařízení města Rio Branco, které je metropolí amazonského státu Acre. Policie jej po střelbě zadržela a vyslechla i jeho otce, jemuž patřila zbraň, z níž střílel.

Zranění byli převezeni do nemocnice, podrobnosti o jejich stavu nejsou známy.

Střelba na školách byla v největší jihoamerické zemi spíše ojedinělou záležitostí, v posledních letech však podle AFP případů přibývá. Loni v září zemřeli tři žáci a dva byli zraněni ve škole státu Ceara na severovýchodě Brazílie. O dva roky dříve při střelbě ve škole v jihobrazilském městě Cambé přišla o život šestnáctiletá dívka.

školažákBrazílieRio BrancostřelbaAcreCambé
Zlo na oslavě Bohdalové: Rozvod Jandových na spadnutí?
