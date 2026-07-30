Chlapeček (1) na Šluknovsku sáhl na rozpálený gril: Letěl pro něj vrtulník

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: Facebook: Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o.)
Aktualizováno -
30. července 2026
10:13
Autor: Andrea Vídeňská - 
30. července 2026
10:00

Malý chlapeček skončil na popáleninovém centru. K neštěstí došlo během rodinného grilování na Šluknovsku, kdy dítě sáhlo na rozpálený gril. Záchranáři ho kvůli rozsahu zranění transportovali do nemocnice vrtulníkem. Nyní varují rodiče před riziky, která v létě číhají na malé děti.

Stačila chvilka nepozornosti a pohodové rodinné grilování se zvrtlo v boj o život. Chlapeček natáhl svou malou ruku tam, kam neměl. Na rozpálený gril. Bolest byla tak ukrutná, že dítě skončilo až v popáleninovém centru. Tam ho musel transportovat vrtulník.

Varování záchranářů

„Je mi teprve jeden rok. Svět kolem sebe teprve objevuji. Neumím říct, že mě něco bolí. Umím jen plakat,“ zveřejnili záchranáři příběh malého pacienta na sociálních sítích. Dítě často vnímá gril jen jako zajímavou věc, kterou chce prozkoumat. „Můj pláč se rozléhá celou zahradou. Místo smíchu přichází strach. Místo pohodového odpoledne boj s časem,“ popsali drama.

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje publikovala příběh proto, aby varovala ostatní rodiče. „Nechci, abyste mě litovali. Ale abyste si při příštím grilování vzpomněli na můj příběh,“ vzkazují záchranáři. Léto je obdobím grilování, zahradních oslav i rodinných setkání. Právě tehdy ale přibývá nehod, kterým lze často předejít. Záchranáři proto připomínají jednoduchou věc. Rozpálený gril by nikdy neměl zůstat bez dozoru a malé děti by se k němu neměly dostat ani na jedinou vteřinu. „Některé příběhy sdílíme proto, že dobře dopadly. Jiné sdílíme proto, aby se už nemusely nikdy opakovat,“ uzavírají.

Témata:
dítěúrazVRTULNÍKtraumacentrumdítě v nemocnicigrilgrilováníZdravotnická záchranná služba Ústeckého krajeŠluknovský výběžek
Andrea Vídeňská
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Hořká pilulka pro Ceterovou: Facka přes celou tvář
Hořká pilulka pro Ceterovou: Facka přes celou tvář
Aha!
„Já su tak šťastné!“ Před 55 lety přeplaval František Venclovský jako první Čech La Manche
„Já su tak šťastné!“ Před 55 lety přeplaval František Venclovský jako první Čech La Manche
Dáma
KVÍZ: Patří Vykoupení z věznice Shawshank mezi vaše nejoblíbenější filmy? Pak zkuste tento test
KVÍZ: Patří Vykoupení z věznice Shawshank mezi vaše nejoblíbenější filmy? Pak zkuste tento test
Maminka
V čem přežít tropická horka? Tohle jsou nejlepší chladivé kousky z letních výprodejů
V čem přežít tropická horka? Tohle jsou nejlepší chladivé kousky z letních výprodejů
Ženy
Úpal a úžeh: Jak je poznat a jak se z nich rychle vyléčit
Úpal a úžeh: Jak je poznat a jak se z nich rychle vyléčit
https://mojezdravi.zeny.cz/
Další milník pro velký projekt v Brně. UDI Group získala stavební povolení pro 900 bytů
Další milník pro velký projekt v Brně. UDI Group získala stavební povolení pro 900 bytů
e15
Převrat v první lize! Zlín a Jihlava volí rázný krok. Kdo bude následovat? Ředitel končí
Převrat v první lize! Zlín a Jihlava volí rázný krok. Kdo bude následovat? Ředitel končí
iSport
Martin Bartkovský: Nabízím letní brigádu pro prezidenta Petra Pavla
Martin Bartkovský: Nabízím letní brigádu pro prezidenta Petra Pavla
Reflex
KVÍZ: Poznáte evropské město podle fotografie slavné památky? Otestujte se
KVÍZ: Poznáte evropské město podle fotografie slavné památky? Otestujte se
Lidé a země