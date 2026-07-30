Chlapeček (1) na Šluknovsku sáhl na rozpálený gril: Letěl pro něj vrtulník
Malý chlapeček skončil na popáleninovém centru. K neštěstí došlo během rodinného grilování na Šluknovsku, kdy dítě sáhlo na rozpálený gril. Záchranáři ho kvůli rozsahu zranění transportovali do nemocnice vrtulníkem. Nyní varují rodiče před riziky, která v létě číhají na malé děti.
Stačila chvilka nepozornosti a pohodové rodinné grilování se zvrtlo v boj o život. Chlapeček natáhl svou malou ruku tam, kam neměl. Na rozpálený gril. Bolest byla tak ukrutná, že dítě skončilo až v popáleninovém centru. Tam ho musel transportovat vrtulník.
Varování záchranářů
„Je mi teprve jeden rok. Svět kolem sebe teprve objevuji. Neumím říct, že mě něco bolí. Umím jen plakat,“ zveřejnili záchranáři příběh malého pacienta na sociálních sítích. Dítě často vnímá gril jen jako zajímavou věc, kterou chce prozkoumat. „Můj pláč se rozléhá celou zahradou. Místo smíchu přichází strach. Místo pohodového odpoledne boj s časem,“ popsali drama.
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje publikovala příběh proto, aby varovala ostatní rodiče. „Nechci, abyste mě litovali. Ale abyste si při příštím grilování vzpomněli na můj příběh,“ vzkazují záchranáři. Léto je obdobím grilování, zahradních oslav i rodinných setkání. Právě tehdy ale přibývá nehod, kterým lze často předejít. Záchranáři proto připomínají jednoduchou věc. Rozpálený gril by nikdy neměl zůstat bez dozoru a malé děti by se k němu neměly dostat ani na jedinou vteřinu. „Některé příběhy sdílíme proto, že dobře dopadly. Jiné sdílíme proto, aby se už nemusely nikdy opakovat,“ uzavírají.
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