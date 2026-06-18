Nehoda dvou kamionů uzavřela dálnici D11: Náklaďák s pískem se převrhnul na bok

Nehoda tří kamionů zablokovala důležitou dopravní tepnu v obou směrech.
Nehoda tří kamionů zablokovala důležitou dopravní tepnu v obou směrech.
Nehoda tří kamionů zablokovala důležitou dopravní tepnu v obou směrech.
Nehoda tří kamionů zablokovala důležitou dopravní tepnu v obou směrech.
Nehoda tří kamionů zablokovala důležitou dopravní tepnu v obou směrech.
Aktualizováno -
18. června 2026
14:55
Autor: ČTK - 
18. června 2026
10:37

Dálnice D11 je v obou směrech uzavřena na 70,5. kilometru u Nového Města na Hradecku kvůli nehodě dvou nákladních vozidel. Událost se podle záchranářů obešla bez zranění. Na místě zasahují hasiči, policie i záchranné složky, které odklánějí dopravu a řeší únik provozních kapalin. Uzavírka potrvá po dobu zásahu a vyšetřování nehody.

Dálnici D11 uzavřela ve čtvrtek ráno v obou směrech nehoda dvou nákladních automobilů na 70,5. kilometru u Nového Města na Hradecku. Jeden z vozů, který převážel písek, prorazil po střetu svodidla a vjel do protisměru, kde skončil na boku. ČTK to řekla policejní mluvčí Šárka Pižlová. Policie odkláněla dopravu na objízdné trasy. Po 14:30 oznámila, že dálnice je plně průjezdná v obou směrech.

Nehoda se obešla bez zranění, řekla ČTK mluvčí krajské záchranné služby Lucie Hanušová. „Alkohol byl u řidičů vyloučen dechovými zkouškami,“ dodala policejní mluvčí.

Královéhradečtí hasiči ráno na síti X informovali, že společně s hasiči z Pardubického kraje zasahovali u ohlášené dopravní nehody tří nákladních automobilů. Později policisté upřesnili, že se srazily dva kamiony.

Video  Nehoda tří kamionů zablokovala D11 v obou směrech.  - Aktu.cz
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Nehoda tří kamionů zablokovala důležitou dopravní tepnu v obou směrech.
Nehoda tří kamionů zablokovala důležitou dopravní tepnu v obou směrech.
Nehoda tří kamionů zablokovala důležitou dopravní tepnu v obou směrech.
Nehoda tří kamionů zablokovala důležitou dopravní tepnu v obou směrech.
Nehoda tří kamionů zablokovala důležitou dopravní tepnu v obou směrech.

Témata:
kamionuzavírkanákladuzavřená silnicepoliciePardubický krajKrálovéhradecký krajNové MěstoDálnice D11nákladní automobildopravní nehodanehodaXLucie HanušováHradec Králové
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