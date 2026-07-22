Přerušovaná soulož uprostřed náměstí v Pardubicích: Muchlovačka opilců rozesmála veřejnost

Milování uprostřed náměstí v Pardubicích
Milování uprostřed náměstí v Pardubicích  (Autor: Městská policie Pardubice)
Autor: Nicole Kučerová - 
22. července 2026
09:45

Opilý pár se oddával rannímu milování uprostřed náměstí v Pardubicích! Přestože kolem bylo požehnaně svědků, nadrženci v opojení se nenechali rušit. Radovánky ukončila až policie. Na sociálních sítích milování sklidilo řadu vtipných reakcí.

V centru Pardubic se kolemjdoucím naskytla nevídaná podívaná. Nadržený pár se bez ostychu oddával milování uprostřed náměstí! Nenechal se rušit ani mnohými svědky. Na dlažbě uprostřed třídy Míru, nedaleko křižovatky s Pernerovou ulicí a před oblíbenými lahůdkami, se o sebe dva nadrženci třeli na zemi. „Milovat bližního svého je zajisté v pořádku. Nejsme si ale jisti, jestli se to milování má odehrávat v 8:30 ráno na dlažbě uprostřed třídy Míru,“ popsala vtipně policie.

„Hlídku zaujali ti dva, co se po sobě pohybovali na zemi. Nejen tedy strážníky, svědků bylo dost na všechny strany. Neradi někomu přerušujeme ranní dostaveníčka, ale přece jen museli strážníci tuto muchlovačku ukončit,“ popsala policie. Oba obnažené účastníky hlídka upozornila na nevhodnost jejich intimní chvíle a udělila jim pokutu. Po sdílení příběhu na sociálních sítích se okamžitě v komentářích strhla lavina vtipných reakcí.

„Dobrý den, městská policie Pardubice, to vy jste si u nás objednali službu ‚Přerušovaná soulož’?“ okomentoval Martin. „Však tam je psáno: cedule Lahůdky... nechali se trochu unést, ale daleko od tématu nebyli,“ dodala Katka. „Když musíš, tak musíš,“ přidala se Zuzka. „Takhle tu porodnost nezvýšíme,“ okomentoval se smíchem přerušené milování Jindřich.

Video se připravuje ...
Dvojice souložila na lavičce u hlavního nádraží, skončila v poutech. (13. července 2021)
Zdroj: Městská policie Praha

Témata:
sexmilováníopilostpokutasouložnáměstízamilovaníPolicie ČRsex a milováníměstská policie pardubicetřída míruveřejný sexpoliciePardubicedlažba
Nicole Kučerová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

BLESK plesk ( 22. července 2026 10:07 )

Holubi dělali, jako že nic. V pohodičce si tam zobali klidně dál 🐦🐦. Asi jsou zvyklí. 😂

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Adamcová děsí o nemocném manželovi: Celý život na to šetřil
Adamcová děsí o nemocném manželovi: Celý život na to šetřil
Aha!
Velký rodičovský horoskop: Jak vaše znamení zvěrokruhu ovlivňuje výchovu dětí?
Velký rodičovský horoskop: Jak vaše znamení zvěrokruhu ovlivňuje výchovu dětí?
Dáma
Epilepsie se u dětí může projevovat různě, rodiče ji občas hned nepoznají
Epilepsie se u dětí může projevovat různě, rodiče ji občas hned nepoznají
Maminka
Outfit plný emocí: Kousky po těch, kteří nás opustili, léčí smutek
Outfit plný emocí: Kousky po těch, kteří nás opustili, léčí smutek
Ženy
Jak vyndat klíště: Vytočit, nebo vykývat? Podrobný návod krok za krokem
Jak vyndat klíště: Vytočit, nebo vykývat? Podrobný návod krok za krokem
https://mojezdravi.zeny.cz/
Odkup InPostu se protáhne. Konsorcium s účastí PPF prodloužilo nabídku akcionářům
Odkup InPostu se protáhne. Konsorcium s účastí PPF prodloužilo nabídku akcionářům
e15
Sparta loví stopera u soupeře Hradce, hrál v klubu jako Haaland. Není spíš basketbalista?
Sparta loví stopera u soupeře Hradce, hrál v klubu jako Haaland. Není spíš basketbalista?
iSport
Tristní účet Motoristů ve vládě: Rasisti na úřadech, piráti na silnicích a totální aktivismus
Tristní účet Motoristů ve vládě: Rasisti na úřadech, piráti na silnicích a totální aktivismus
Reflex
Eva Perglerová: Dopoledne vrtám zuby, v noci trénuju na Everest
Eva Perglerová: Dopoledne vrtám zuby, v noci trénuju na Everest
Lidé a země