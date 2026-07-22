Přerušovaná soulož uprostřed náměstí v Pardubicích: Muchlovačka opilců rozesmála veřejnost
Opilý pár se oddával rannímu milování uprostřed náměstí v Pardubicích! Přestože kolem bylo požehnaně svědků, nadrženci v opojení se nenechali rušit. Radovánky ukončila až policie. Na sociálních sítích milování sklidilo řadu vtipných reakcí.
V centru Pardubic se kolemjdoucím naskytla nevídaná podívaná. Nadržený pár se bez ostychu oddával milování uprostřed náměstí! Nenechal se rušit ani mnohými svědky. Na dlažbě uprostřed třídy Míru, nedaleko křižovatky s Pernerovou ulicí a před oblíbenými lahůdkami, se o sebe dva nadrženci třeli na zemi. „Milovat bližního svého je zajisté v pořádku. Nejsme si ale jisti, jestli se to milování má odehrávat v 8:30 ráno na dlažbě uprostřed třídy Míru,“ popsala vtipně policie.
„Hlídku zaujali ti dva, co se po sobě pohybovali na zemi. Nejen tedy strážníky, svědků bylo dost na všechny strany. Neradi někomu přerušujeme ranní dostaveníčka, ale přece jen museli strážníci tuto muchlovačku ukončit,“ popsala policie. Oba obnažené účastníky hlídka upozornila na nevhodnost jejich intimní chvíle a udělila jim pokutu. Po sdílení příběhu na sociálních sítích se okamžitě v komentářích strhla lavina vtipných reakcí.
„Dobrý den, městská policie Pardubice, to vy jste si u nás objednali službu ‚Přerušovaná soulož’?“ okomentoval Martin. „Však tam je psáno: cedule Lahůdky... nechali se trochu unést, ale daleko od tématu nebyli,“ dodala Katka. „Když musíš, tak musíš,“ přidala se Zuzka. „Takhle tu porodnost nezvýšíme,“ okomentoval se smíchem přerušené milování Jindřich.
Holubi dělali, jako že nic. V pohodičce si tam zobali klidně dál 🐦🐦. Asi jsou zvyklí. 😂