Pátrání po ztracené mámě: Hana z Jablonce se večer nevrátila domů!

Pohřešovaná Hana Vízková, maminka nezletilého dítěte
Pohřešovaná Hana Vízková, maminka nezletilého dítěte  (Autor: Policie ČR)
Autor: ČTK - 
7. listopadu 2026
08:32

Policie pátrá po jednačtyřicetileté Haně Vízkové z Jablonce nad Nisou. Její pohřešování oznámil policii v pátek dopoledne bratr. Z domova odešla ve čtvrtek večer, dosud se nevrátila, ani o sobě nikomu nepodala žádnou zprávu, uvedla na webu jablonecká policejní mluvčí Dagmar Sochorová. Vyšetřování ukázalo, že by žena mohla být v nepříznivém psychickém stavu.

Žena podle zjištění policie odešla z domu ve čtvrtek v době od 20:00 do 23:30. Pohřešovaná je 167 centimetrů vysoká, štíhlé postavy, má šedé oči a plavé vlnité vlasy. Co měla na sobě v době odchodu z domu, policie neví. S sebou z domu si zřejmě vzala červený batoh, mobilní telefon u sebe nemá. Policisté při vyhlášení pátrání uvedli, že na ní doma čeká nezletilé dítě. 

Jakékoliv informace o tom, kde by pohřešovaná žena mohla být, je možné sdělit policistům telefonicky na bezplatné lince 158 nebo na kterékoliv policejní služebně.

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Témata:
pátránípohřešovaná osobapoliciedomovJablonec nad Nisou
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