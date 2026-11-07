Pátrání po ztracené mámě: Hana z Jablonce se večer nevrátila domů!
Policie pátrá po jednačtyřicetileté Haně Vízkové z Jablonce nad Nisou. Její pohřešování oznámil policii v pátek dopoledne bratr. Z domova odešla ve čtvrtek večer, dosud se nevrátila, ani o sobě nikomu nepodala žádnou zprávu, uvedla na webu jablonecká policejní mluvčí Dagmar Sochorová. Vyšetřování ukázalo, že by žena mohla být v nepříznivém psychickém stavu.
Žena podle zjištění policie odešla z domu ve čtvrtek v době od 20:00 do 23:30. Pohřešovaná je 167 centimetrů vysoká, štíhlé postavy, má šedé oči a plavé vlnité vlasy. Co měla na sobě v době odchodu z domu, policie neví. S sebou z domu si zřejmě vzala červený batoh, mobilní telefon u sebe nemá. Policisté při vyhlášení pátrání uvedli, že na ní doma čeká nezletilé dítě.
Jakékoliv informace o tom, kde by pohřešovaná žena mohla být, je možné sdělit policistům telefonicky na bezplatné lince 158 nebo na kterékoliv policejní služebně.
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