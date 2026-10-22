Rvačka v Ostrově skončila střelbou: Zbraň vytáhl známý český zápasník!
Ostrovem na Karlovarsku v noci ze středy na čtvrtek otřásla rvačka. Několik mužů ze Sokolova zde mělo napadnout dva muže. Padlo i několik výstřelů. Plynovou zbraň přitom údajně vytasil známý zápasník MMA Jan Rybka.
Na místo vyrazilo hned několik policejních hlídek. Jak uvedl server iKarlovarsko, incidentu mělo předcházet slovní napadání a údajné pomluvy. Následkem toho se několik obyvatel ze Sokolova vydalo právě do Ostrova, kde došlo k potyčce s místním mužem a jeho otcem.
Celý incident se několika svědkům podařilo natočit na kameru. Záběry se rychle rozšířily na sociálních sítích. Pozor, následující video obsahuje vulgarismy.
Ze záběrů je zřejmé, že během potyčky padlo i několik výstřelů. Zbraň měl podle dostupných informací držet známý zápasník MMA a influencer Jan Rybka. Tomu údajně několik mužů vyhrožovalo, že ho do Ostrova přijedou zabít. Podle vyjádření Rybky muži skutečně na místo vyrazili. „(...) Začali napadat mojí nemocnou mámu, začali napadat mě a mého tátu. (...) Tak jsme se s nimi poprali, (...) poté jsem vytáhl zbraň, protože už byli nepříčetní, a začal jsem pálit do vzduchu,“ uvedl Jan Rybka na sociálních sítích s tím, že chtěl údajné útočníky pouze odradit. Podle informací serveru Deník.cz šlo o plynovou zbraň.
„Pohádal jsem se s ním, vzal naší mámu do h*by. (...) My jsme pak přišli sem a hledali jsme ho. On (Rybka) teda pak přišel, začal na nás mířit pistolí a začal střílet,“ řekl pro CNN Prima News jeden ze zúčastněných.
Případem se dále zabývají policisté. „Policisté z obvodního oddělení Ostrov ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů výtržnictví a ublížení na zdraví ve stádiu pokusu a případem se nadále zabývají,“ informoval mluvčí policie Jan Bílek.