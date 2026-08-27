Útok na škole: Mladík zabil bývalou přítelkyni (†18) a dalšího člověka

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Reuters)
Aktualizováno -
27. srpna 2026
16:53
Autor: ČTK - 
27. srpna 2026
16:15

Na škole nedaleko Berlína ve čtvrtek útočník zabil dva lidi. Podle místních médií zaútočil 19letý mladík na svou 18letou bývalou přítelkyni, která zranění podlehla. Další obětí činu se stal podle listu 30letý muž, který chtěl útoku zabránit. Útočníka policisté zadrželi.

O detailech informoval regionální list Märkische Allgemeine Zeitung (MAZ). Čin se odehrál na škole v obci Gosen-Neu Zittau, která leží těsně za hranicí německého hlavního města ve spolkové zemi Braniborsko. Podle mluvčího policejního ředitelství záchranáři do školy vyrazili kolem 13:45.

Sídlo Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda na pražském Hagiboru (17. 3. 2025).
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Policisté okolí školy uzavřeli. Podle vyšetřovatelů další nebezpečí nehrozí. Jednatel společnosti, která školu provozuje, Michael Kunz listu MAZ řekl, že výuka se v pátek konat nebude. Škola ale zůstane otevřená pro žáky, kteří by chtěli přijít.

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Témata:
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