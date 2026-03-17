Čtyři mrtví dělníci ve Vídni: Zřítila se část lešení
Čtyři dělníci 17. března odpoledne zemřeli na stavbě ve Vídni, když se zřítila část lešení. V ohrožení života je navíc další z dělníků, informovala agentura APA.
Neštěstí se odehrálo při betonářských pracích v rámci přestavby podkroví v ulici Porzellangasse ve čtvrti Alsergrund kolem 14:30, když se do vnitrobloku z dosud neznámého důvodu zřítily části lešení a bednění. Záchranáři po zhruba 90 minutách oznámili nález kriticky zraněného pětačtyřicetiletého dělníka a kolem 18:00 se potvrdily obavy, že zde mohou být i mrtví.
APA nic bližšího o obětech nepíše, ale podle serveru veřejnoprávní televize ORF jimi jsou taktéž dělníci.
Zraněný dělník utrpěl podle ORF těžká poranění hlavy i páteře a zlomeniny rukou.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.