Čtyři mrtví dělníci ve Vídni: Zřítila se část lešení

Autor: ČTK - 
17. března 2026
18:25

Čtyři dělníci 17. března odpoledne zemřeli na stavbě ve Vídni, když se zřítila část lešení. V ohrožení života je navíc další z dělníků,  informovala agentura APA.

Neštěstí se odehrálo při betonářských pracích v rámci přestavby podkroví v ulici Porzellangasse ve čtvrti Alsergrund kolem 14:30, když se do vnitrobloku z dosud neznámého důvodu zřítily části lešení a bednění. Záchranáři po zhruba 90 minutách oznámili nález kriticky zraněného pětačtyřicetiletého dělníka a kolem 18:00 se potvrdily obavy, že zde mohou být i mrtví.

APA nic bližšího o obětech nepíše, ale podle serveru veřejnoprávní televize ORF jimi jsou taktéž dělníci.

Zraněný dělník utrpěl podle ORF těžká poranění hlavy i páteře a zlomeniny rukou.

Osoby v pátrání

Články odjinud

Šok! Doktorka na Něrgešovou zůstala nechápavě zírat
Šok! Doktorka na Něrgešovou zůstala nechápavě zírat
Aha!
Módní bizár na Oscarech 2026: Přehled rób, které šokovaly. Vzali byste si je na sebe?
Módní bizár na Oscarech 2026: Přehled rób, které šokovaly. Vzali byste si je na sebe?
Dáma.cz
SOUTĚŽ: Vyhrajte dětskou postýlku od Atelieru Girafa v hodnotě 12 775 Kč!
SOUTĚŽ: Vyhrajte dětskou postýlku od Atelieru Girafa v hodnotě 12 775 Kč!
Maminka
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Ženy.cz
Co vám ničí nehty? Tipy, jak je udržet zdravé a pevné
Co vám ničí nehty? Tipy, jak je udržet zdravé a pevné
Moje zdraví
Problémový francouzský motor míří ke konci. Stellantis vsadí na náhradu z Itálie
Problémový francouzský motor míří ke konci. Stellantis vsadí na náhradu z Itálie
e15
Koubek: Šulc vypadá příznivě. Čvančara? Pro trenéra není prioritou hráč, pro něhož...
Koubek: Šulc vypadá příznivě. Čvančara? Pro trenéra není prioritou hráč, pro něhož...
iSport
Václav Moravec: Vedení České televize se plazí před politiky. Já u toho být nemusím
Václav Moravec: Vedení České televize se plazí před politiky. Já u toho být nemusím
Reflex
Irák není jen poušť a válečná zóna. Je to i země zelených kaňonů, tyrkysových řek a pohostinných obyvatel
Irák není jen poušť a válečná zóna. Je to i země zelených kaňonů, tyrkysových řek a pohostinných obyvatel
Lidé a země