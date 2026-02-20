Boeing 777 přistál v Brně kolem šesté hodiny ranní. Na palubě bylo 326 lidí, které následně autobusy přepravily do Vídně. „Během dopoledne přistála ze stejného důvodu ještě tři menší letadla z Bělehradu, Sofie a Milána. Také tyto cestující přepravily autobusy do Vídně. Letadla pak přeletí, až to bude možné,“ uvedla pro novinky.cz mluvčí Letiště Brno Andrea Míčková.
Brněnské letiště mělo informaci o možném přistání Boeingu 777 už dříve. „Dostali jsme informaci už ve čtvrtek odpoledne, že by to mohlo nastat. Řešilo se, jestli na to máme kapacity,“ vysvětlila mluvčí letiště.
Podle ní je letadlo v Brně už potřetí, poprvé ale ve verzi s cestujícími. „Odbavujeme i větší letadla, ale právě jen v cargo verzích,“ dodala Míčková.
Rekordní počet destinací
Brněnské letiště je z regionálních letišť nejvytíženější. Loni odbavilo přes 739 tisíc cestujících, což je o 10 tisíc méně než v rekordním roce 2024. Rekordní byl ale loni počet destinací, kam létaly pravidelné a charterové linky. Bylo to 38 míst.
Z Brna se dlouhá léta létalo především do Londýna a krátkodobě přibyla nějaká sezonní destinace. Loni už z Brna létaly pravidelné linky do španělské Málagy či do italských měst Řím a Bergamo. Létá se pravidelně i do Thajska, i když v tomto případě jde o let jen pro zákazníky jedné cestovní kanceláře.
Od poloviny příštího roku by měla začít fungovat pravidelná linka do Frankfurtu nad Mohanem, pro kterou Jihomoravský kraj společně s Brnem hledají dopravce. Naopak dopravce ukončil linku do Říma, která se v nabídce letos neobjeví.
