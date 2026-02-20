Thomas nechal přítelkyni umrznout pod vrcholem Grossglockneru: Soud vynesl verdikt!
Tragédie pod vrcholem nejvyšší rakouské hory má soudní dohru. Thomas P. dostal podmínku a pokutu za to, že při zimním výstupu na Grossglockner zanechal partnerku Kirsten G., která v mrazu zemřela na podchlazení. Proces sledovala celá alpinistická komunita.
Soud v rakouském Innsbrucku dnes uložil muži podmínečný pětiměsíční trest za to, že zanechal svou partnerku v mrazivém počasí při výstupu na nejvyšší rakouskou horu Grossglockner. Soud 37letého muže uznal vinným ze zabití z hrubé nedbalosti, informovala agentura APA. Rakušan tvrdil, že za smrt žen nenese trestní odpovědnost, neboť oba plánovali výpravu společně, napsala APA.
Muž ze Salcburku byl odsouzen k pěti měsícům podmíněného odnětí svobody a nepodmíněné pokutě ve výši 9400 eur (228.000 korun). Rozsudek o vině však nebyl vyřčen ve všech bodech obžaloby, řekl soudce Norbert Hofer po 13hodinovém projednávání případu.
Prokuratura zastává názor, že obžalovaný byl zkušenější a při přípravě výstupu i během něj učinil řadu chyb a za tragédii je odpovědný. Hrozily mu až tři roky vězení. Proces může posloužit jako precedens pro další podobné tragédie, uvedla stanice BBC.
Soudce uvedl, že zesnulá třiatřicetiletá žena byla v horolezeckých dovednostech „galaxie“ daleko od svého partnera. Žena se podle něj svěřila se do jeho ochrany a předpokládala, že za ni převezme odpovědnost.
„Je mi to neskonale líto,“ omluvil se dnes během své více než dvouhodinové výpovědi před soudem v Innsbrucku muž označovaný rakouskými médii jako Thomas P. Podle APA popisoval, že jeho přítelkyně měla velmi ráda hory, byla dobře trénovaná a celou výpravu naplánovala s ním. Zároveň odmítl, že by měl zkušenosti horského průvodce a mohl výstup lépe naplánovat.
Třiatřicetiletá Kerstin G. zemřela na podchlazení během loňské lednové noci přibližně 40 metrů pod vrcholem hory vysoké 3798 metrů. Obhájce Kurt Jelinek tvrdil, že žena během výpravy dlouho nejevila žádné známky únavy a když odpoledne oba dosáhli posledního bodu, z něhož se ještě dalo vrátit zpět do výchozího místa, bylo vše v pořádku a rozhodli se pokračovat. Její stav se náhle zhoršil až později večer, když se již přibližovali vrcholu. Podle obhájce udělal muž vše, co bylo v jeho silách a vydal se pro pomoc.
Prokuratura naproti tomu tvrdí, že byl jako zkušenější z páru odpovědný za plánování výstupu a učinil řadu chyb. Mimo jiné neměli dostatečnou výbavu pro zimní podmínky a vyrazili o dvě hodiny později než plánovali. Žena šla v měkkých botách nevhodných pro horský terén a na velmi náročnou výpravu vyrazila bez zkušeností s podobně obtížnými akcemi, za což podle prokuratury nese odpovědnost její partner, kterého lze považovat za vůdce výstupu.
Muž také včas nezavolal pomoc ve chvíli, kdy jeho partnerka začala mít problémy, uvedli státní zástupci. Pod horou ten večer foukal vítr o rychlosti přes 70 kilometrů v hodině a teplota klesla pod minus osm stupňů, za nárazů větru dosáhla pocitová teplota až minus 20. Muž měl podle prokuratury vyslat nouzový signál policejnímu vrtulníku, který oblast prolétal okolo 22:50, když již byla dvojice v nouzi. Jelinek však tvrdí, že v tu chvíli bylo ještě vše v pořádku. Jeho klient se s policií spojil až půl hodiny po půlnoci, kdy podle obhájce žádal o pomoc. Obsah rozhovoru však není znám a prokuratura tvrdí, že na další snahy policie spojit se s ním muž nereagoval. Ženu zanechal na místě a sám vyrazil přes vrchol hory pro pomoc.
Noční záchranná akce s vrtulníkem v silném větru však nebyla možná a žena v mrazu noc nepřežila.
Soud rozhodoval o tom, zda má být muž potrestán za to, že jako zkušenější člen výpravy přispěl svými chybami k úmrtí své partnerky. Podle BBC proces vzbudil velký zájem mezi horolezeckou a alpinistickou komunitou v Rakousku i zahraničí, neboť může mít vliv na hodnocení dalších podobných případů.
Na dnešní slyšení si soud pozval celkem 15 svědků včetně rodičů zemřelé ženy.
