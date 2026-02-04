Šéf mu přikázal čekat, a tak čekal: Kamioňák málem umrzl v porouchaném autě
Tomu se říká loajalita vůči svému zaměstnavateli! Když se muži v krutých mrazech porouchal kamion, neváhal a věc oznámil šéfovi. Ten mu nařídil čekat. A tak muž čekal a čekal, a kdyby situaci neprověřila policie, tak tam čeká dodnes.
Bizarní událost se stala v obci Pszczółki v Polsku. Řidič (57) se klepal v nevyhřáté kabině porouchaného kamionu Scania neuvěřitelné tři dny, informuje polský deník Fakt.
Námraza uvnitř kamionu
Muž za celé tři dny navštívil akorát blízkou čerpací stanici. Právě všímaví zaměstnanci zalarmovali policii, která přijela podivnou situaci na parkoviště prověřit. Ti našli muže v příšerném stavu.
Uvnitř auta byla vidět námraza a led a pod dekou se klepal muž na pokraji smrti. Promrzlý řidič z posledních sil policistům řekl, že se auto porouchalo a nefunguje ani motor, takže si nemohl zatopit. Prý měl být v neustálém kontaktu se zaměstnavatelem a čekal na pomoc z centrály.
Muž byl zjevně podchlazený, třásl se a mluvil nesrozumitelně. Policisté okamžitě přivolali sanitku. Mezitím ho odvezli na čerpací stanici a zajistili mu tepelný komfort, dokud nepřijeli záchranáři. Po příjezdu lékaři rozhodli, že je nutná hospitalizace, a muž byl převezen do nemocnice.
