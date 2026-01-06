Paradoxní "vedlejší" efekt mrazů: Temelín vyrobí více elektřiny!
Mrazivé počasí zlepšilo výkon jaderné elektrárny Temelín. Každý ze dvou bloků jej v těchto dnech může o několik megawattů navýšit. Nominální výkon temelínského bloku je 1086 elektrických megawattů (MWe), ale v mrazu může přesáhnout i 1100 MWe. V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí temelínské elektrárny Marek Sviták. Výkon elektrárny v mrazu stoupá díky nižší teplotě vody v nejaderném okruhu.
Operátoři upravili provoz tak, aby byl co nejefektivnější. Energetici přizpůsobují mrazům provoz chladicích věží. Čerpadla v nich nyní vodu nerozprašují po celé ploše věže, ale tvoří vodní clony, které brání příliš intenzivnímu vstupu studeného vzduchu do jejich útrob. „Cílem je vždy optimalizovat provoz, tedy dosáhnout ideální teploty chladicí vody, která nesmí být příliš nízká, a zároveň minimalizovat vlastní spotřebu elektřiny. K dispozici máme několik provozních režimů chladicích věží včetně možnosti natáčení lopatek oběhových čerpadel, které aktivně používáme,“ uvedl ředitel temelínské elektrárny Petr Měšťan.
V Temelíně zároveň mírně vzrostl odběr tepla pro horkovod, který vytápí část Českých Budějovic. S nastupujícími mrazy zvedli energetici teplotu dodávané vody ze 116 stupňů Celsia na 120 stupňů. Dnes ráno, kdy venkovní teploty dosahovaly minus 12 stupňů Celsia, dodával do krajského města 140 GJ tepla hodinově. „Potvrzuje se náš předpoklad, že dodávky tepla ovlivní výrobu elektřiny jen velmi málo. Rozdíl v dodávkách elektřiny mezi bloky činí jen jednotky megawattů,“ uvedl člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika Skupiny ČEZ Bohdan Zronek.
Jaderná elektrárna Temelín loni vyrobila 17,38 milionu megawatthodin (MWh) elektřiny, což je dosud nejvyšší roční výkon.
