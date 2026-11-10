Střelec v Krakově zabil i malířku Izabelu: Máma 4 dětí den před smrtí otevřela výstavu!

Mezi oběťmi střelby v Krakově je i oblíbená umělkyně Izabela.
Mezi oběťmi střelby v Krakově je i oblíbená umělkyně Izabela.
Izabela jen den před smrtí otevřela výstavu.
Probíhala ve stejné ulici, kde o den později došlo ke střelbě.
Útočník z Krakova zabil vlastní sestru Magdu.
Autor: Kamil Morávek - 
10. listopadu 2026
05:00

Sobotní střelba v polském Krakově si vyžádala šest lidských životů. Jednou z obětí je i populární malířka Izabela (†47). Zanechala po sobě děti, včetně jedenáctiletých dvojčat. V Krakově otevřela výstavu jen den před tragédií.

Jednou ze šesti obětí střelby v Krakově je i malířka Izabela. O talentované umělkyni promluvil i starosta města Chodzież Jacek Gursz. „Její kariéra se neustále posouvala a vyvíjela. Z ničeho nic skončila tím nejbrutálnějším způsobem,“ řekl podle deníku Fakt.

Ve městě Chodzież prý byla velmi aktivní členkou komunity a organizovala zde mnoho ze svých uměleckých projektů a akcí. Místní tak její ztráta zasáhla opravdu znatelně. „Našinci se přes tyto strašné zprávy nedokážou přenést,“ dodal Gursz.

Izabela otevřela výstavu jen den před masakrem. A to konkrétně v galerii, která se nacházela v ulici, kde k útoku došlo. Právě zřejmě kvůli výstavě v místech byla i další den, když Michal O. začal pálit z auta.

Útočník zabil vlastní ségru Magdu (†21).
Krimi Útočník z Krakova před střelbou na náměstí: Popravil vlastní ségru (†21)

„Izabela byla součástí naší komunity. Chodila na stejná místa, měla tu přátele a stejně jako my, řešila každodenní záležitosti běžného života. Byla s námi každý den. A proto její ztráta tak bolí,“ napsal Gursz. V závěru vyjádřil nejhlubší soustrast rodině.

Útočník, kterým byl podle polských médií čtyřiadvacetiletý Polák Michal O., vjel v sobotu odpoledne autem na hlavní krakovské náměstí Rynek Glówny, kde začal střílet do lidí. Poté z místa ujel, ale dvojice policistů ho dopadla, když narazil do jiného auta.

Při přestřelce ho pak postřelili a sami skončili vážně zranění v nemocnici. Během útoku zabil šest lidí a dalších 15 zranil. Mimo to zavraždil zřejmě i své rodiče a sestru. V pondělí ráno útočník v nemocnici zemřel.

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Střelba v Krakově

Mezi oběťmi střelby v Krakově je i oblíbená umělkyně Izabela.
Mezi oběťmi střelby v Krakově je i oblíbená umělkyně Izabela.
Izabela jen den před smrtí otevřela výstavu.
Probíhala ve stejné ulici, kde o den později došlo ke střelbě.
Útočník z Krakova zabil vlastní sestru Magdu.

Témata:
útokstřelbamalířkavýstavaKrakovsmrtmalířoběť
Kamil Morávek
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