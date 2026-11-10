Střelec v Krakově zabil i malířku Izabelu: Máma 4 dětí den před smrtí otevřela výstavu!
Sobotní střelba v polském Krakově si vyžádala šest lidských životů. Jednou z obětí je i populární malířka Izabela (†47). Zanechala po sobě děti, včetně jedenáctiletých dvojčat. V Krakově otevřela výstavu jen den před tragédií.
Jednou ze šesti obětí střelby v Krakově je i malířka Izabela. O talentované umělkyni promluvil i starosta města Chodzież Jacek Gursz. „Její kariéra se neustále posouvala a vyvíjela. Z ničeho nic skončila tím nejbrutálnějším způsobem,“ řekl podle deníku Fakt.
Ve městě Chodzież prý byla velmi aktivní členkou komunity a organizovala zde mnoho ze svých uměleckých projektů a akcí. Místní tak její ztráta zasáhla opravdu znatelně. „Našinci se přes tyto strašné zprávy nedokážou přenést,“ dodal Gursz.
Izabela otevřela výstavu jen den před masakrem. A to konkrétně v galerii, která se nacházela v ulici, kde k útoku došlo. Právě zřejmě kvůli výstavě v místech byla i další den, když Michal O. začal pálit z auta.
„Izabela byla součástí naší komunity. Chodila na stejná místa, měla tu přátele a stejně jako my, řešila každodenní záležitosti běžného života. Byla s námi každý den. A proto její ztráta tak bolí,“ napsal Gursz. V závěru vyjádřil nejhlubší soustrast rodině.
Útočník, kterým byl podle polských médií čtyřiadvacetiletý Polák Michal O., vjel v sobotu odpoledne autem na hlavní krakovské náměstí Rynek Glówny, kde začal střílet do lidí. Poté z místa ujel, ale dvojice policistů ho dopadla, když narazil do jiného auta.
Při přestřelce ho pak postřelili a sami skončili vážně zranění v nemocnici. Během útoku zabil šest lidí a dalších 15 zranil. Mimo to zavraždil zřejmě i své rodiče a sestru. V pondělí ráno útočník v nemocnici zemřel.
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