Střelba na náměstí v Krakově: Na místě jsou mrtví

Střelba v Krakově si vyžádala mrtvé.
Střelba v Krakově si vyžádala mrtvé.
Střelba v Krakově si vyžádala mrtvé.
Střelba v Krakově si vyžádala mrtvé.
Muž střílel do lidí na náměstí v Krakově.
Aktualizováno -
7. listopadu 2026
16:24
Autor: ČTK, Richard Selix - 
7. listopadu 2026
16:03

Pět mrtvých a deset zraněných si dnes po poledni vyžádala střelba na hlavním náměstí v Krakově na jihu Polska. Střílelo se z auta. Mezi zraněními jsou i policisté. 

Na místě zasahují policisté a záchranáři, je tam i několik sanitek a policejních aut, přistál tam také vrtulník letecké záchranné služby, dodala stanice. Premiér Donald Tusk napsal na X, že policie vyšetřuje pozadí a okolnosti střelby.

„Šli jsme do obchodu a slyšeli jsme výstřely. Najednou jsme se otočili, lidé začali utíkat, turisté z jiných zemí nevěděli, co se děje. Slyšeli jsme asi 20 výstřelů,“ svěřil se polským médiím Aleksandr.

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Střelba v Krakově si vyžádala mrtvé.
Střelba v Krakově si vyžádala mrtvé.
Střelba v Krakově si vyžádala mrtvé.
Střelba v Krakově si vyžádala mrtvé.
Muž střílel do lidí na náměstí v Krakově.

Témata:
policieKrakovPolskotelevizestřelba
Richard Selix
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