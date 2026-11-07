Střelba na náměstí v Krakově: Na místě jsou mrtví
Pět mrtvých a deset zraněných si dnes po poledni vyžádala střelba na hlavním náměstí v Krakově na jihu Polska. Střílelo se z auta. Mezi zraněními jsou i policisté.
Na místě zasahují policisté a záchranáři, je tam i několik sanitek a policejních aut, přistál tam také vrtulník letecké záchranné služby, dodala stanice. Premiér Donald Tusk napsal na X, že policie vyšetřuje pozadí a okolnosti střelby.
„Šli jsme do obchodu a slyšeli jsme výstřely. Najednou jsme se otočili, lidé začali utíkat, turisté z jiných zemí nevěděli, co se děje. Slyšeli jsme asi 20 výstřelů,“ svěřil se polským médiím Aleksandr.
Témata:
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.