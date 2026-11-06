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Letadlo se zřítilo na dálnici: Zemřeli dva lidé!
Na dálnici u německého Magdeburku v pátek havarovalo malé letadlo, na jehož palubě zahynuli dva lidé. S odvoláním na policii o tom informovala agentura DPA. Příčina nehody není známa.
Nehoda se stala na dálnici A2 severovýchodně od sasko-anhaltské metropole Magdeburk. Deník Bild uvedl, že podle dosavadních informací letadlo nenarazilo do žádných vozidel.
Z údajů portálu Flightradar vyplývá, že havarovaným strojem byl ultralehký letoun Breezer určený pro dvoučlennou posádku. Stroj odstartoval ze severoněmeckého Šlesviku.
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