Na bezohlednou jízdu doplatila v pátek kolem 6. ráno nevinná řidička (†39). Zabil ji mladík, který nebezpečně předjížděl! „Osmnáctiletý řidič se v úseku, kde je plná čára rozhodl předjet nákladní vozidlo a v protisměru se čelně střetl s protijedoucím vozidlem, ve kterém byla devětatřicetiletá řidička. Žena těžkým zraněním na místě podlehla," uvedla policejní mluvčí Andrea Cejnková.
„Nepodařilo se ji zachránit ani přes resuscitaci, zranění byla vážná,“ doplnila mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.
Policisté nehodu dále vyšetřují. Dechová zkouška u řidiče předjíždějícího vozu byla podle Cejnkové negativní. Silnice I/50 je podle webu Dopravníinfo v místě nehody uzavřená, omezení by mělo trvat do 11 hodin.
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