Na bezohlednou jízdu doplatila v pátek kolem 6. ráno nevinná řidička (†39). Zabil ji mladík, který nebezpečně předjížděl! „Osmnáctiletý řidič se v úseku, kde je plná čára rozhodl předjet nákladní vozidlo a v protisměru se čelně střetl s protijedoucím vozidlem, ve kterém byla devětatřicetiletá řidička. Žena těžkým zraněním na místě podlehla," uvedla policejní mluvčí Andrea Cejnková.

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„Nepodařilo se ji zachránit ani přes resuscitaci, zranění byla vážná,“ doplnila mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.

Policisté nehodu dále vyšetřují. Dechová zkouška u řidiče předjíždějícího vozu byla podle Cejnkové negativní. Silnice I/50 je podle webu Dopravníinfo v místě nehody uzavřená, omezení by mělo trvat do 11 hodin.

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Zdroj: Policie ČR