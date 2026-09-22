Tragická smrt hasiče Martina v Norsku: Dojemná vzpomínka kolegů

Při nehodě lodi v Norsku zahynul Čech, další tři se pohřešují
Při nehodě lodi v Norsku zahynul Čech, další tři se pohřešují
Při nehodě lodi v Norsku zahynul Čech, další tři se pohřešují
Při nehodě lodi v Norsku zahynul Čech, další tři se pohřešují
Martinovo úmrtí je pro hasičskou jednotku z Horního Maršova velkou a bolestnou ztrátou.
Autor: Martin Lisičan, Andrea Vídeňská, ČTK - 
22. září 2026
05:00

Při nehodě lodi u ostrova Averöya v Norsku zemřel Čech Martin, dlouholetý člen hasičské jednotky v Horním Maršově. O jeho úmrtí informovali jeho kolegové na sociálních sítích. Podle nich byl Martin skvělý člověk, který byl nejen schopný velitel, ale i rybář. Další tři české občany úřady pohřešují.

Čtyři Češi vyrazili v pátek dopoledne na moře a plánovali se vrátit ještě před setměním. Jenže nevyzpytatelné počasí se během dne rapidně zhoršilo. Na moři byly až třímetrové vlny a to se stalo rybářské bárce osudným. Plavidlo se převrátilo a proti rozbouřeným vlnám nemělo šanci. Při vyprošťování se loď dokonce rozlomila.

Video se připravuje ...
Při nehodě lodi v Norsku zahynul Čech, další tři se pohřešují
Zdroj: Redningsselskapet

Záchranáři už našli tělo jednoho z mužů. Jde podle všeho o Martina, dlouholetého člena hasičské jednotky obce Horní Maršov. O jeho smrti informovali kolegové na sociálních sítích. Podle nich byl velitel družstva odborník na práci s motorovou pilou, ale hlavně kamarád a bavič. „(...) Svým humorem dokázal pobavit nejen nás hasiče, ale i široké okolí. Zasahoval u mnoha významných požárů a podílel se na záchraně mnoha lidských životů. Až do poslední chvíle zůstal členem naší jednotky. Nechyběl u žádné námi pořádané kulturní akce, kde se s úsměvem staral o to, aby nikomu nechybělo pivo Krakonoš,“ uvedli kolegové s tím, že je Martin opustil při své velké vášni, kterou bylo rybaření. 

Martinovo úmrtí je pro hasičskou jednotku z Horního Maršova velkou a bolestnou ztrátou.
Svědek popsal tragédii českých rybářů v Norsku: Moře bičovaly třímetrové vlny! Zemřel oblíbený hasič

Jak potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgö, pátrání po třech Češích nadále pokračuje. České velvyslanectví je podle něj v kontaktu s rodinami všech čtyř členů posádky a poskytuje jim konzulární asistenci. „Pátrací operace nadále pokračuje, přičemž dosud bylo nalezeno tělo jedné osoby. Naše velvyslanectví je v kontaktu s rodinami všech čtyř členů posádky a poskytuje jim konzulární asistenci,“ uvedl Čörgő. 

Norská policie v neděli uvedla, že vzhledem k předpokládané smrti zbývajících tří členů posádky přešlo pátrání do nové fáze. Místní policie podle českého ministerstva zahraničí nepředpokládá, že by někdo z pohřešovaných nehodu přežil.

Střet Volkswagenu s Bugatti Tourbillon
Šokující video nárazu do Bugatti za 100 milionů: Nehoda řidiče vyjde draho

Při nehodě lodi v Norsku zahynul Čech, další tři se pohřešují
Při nehodě lodi v Norsku zahynul Čech, další tři se pohřešují
Při nehodě lodi v Norsku zahynul Čech, další tři se pohřešují
Při nehodě lodi v Norsku zahynul Čech, další tři se pohřešují
Martinovo úmrtí je pro hasičskou jednotku z Horního Maršova velkou a bolestnou ztrátou.

Témata:
čechhasičkolegovéNorskosmrtMinisterstvo zahraničních věcí České republikysociální síťHorní Maršovnehoda
Martin Lisičan
Další články autora

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Žalostný stav Patrasové: Felix už zná výsledky vyšetření u lékaře
Žalostný stav Patrasové: Felix už zná výsledky vyšetření u lékaře
Aha!
Trápí vás po celém dni zničená záda? Tady jsou rychlé cviky, které pomohou doma i v kanceláři
Trápí vás po celém dni zničená záda? Tady jsou rychlé cviky, které pomohou doma i v kanceláři
Dáma
Originální dekorace z dýně a další velká inspirace na Halloween. Podívejte se na ty nejlepší nápady
Originální dekorace z dýně a další velká inspirace na Halloween. Podívejte se na ty nejlepší nápady
Maminka
Barn jacket je hitem sezóny. Zkopírujte elegantní styl Kate Middleton!
Barn jacket je hitem sezóny. Zkopírujte elegantní styl Kate Middleton!
Ženy
Rakovina tlustého střeva: Tyhle příznaky vám napoví, že je zle
Rakovina tlustého střeva: Tyhle příznaky vám napoví, že je zle
Moje zdraví
Skončila nuda na bitcoinu. Cena divoce poskočila a překvapila i zkušené držitele
Skončila nuda na bitcoinu. Cena divoce poskočila a překvapila i zkušené držitele
e15
12 nečekaných momentů extraligy: HC Přesilovka Pardubice či dvě zdi v brance. Pour do repre?
12 nečekaných momentů extraligy: HC Přesilovka Pardubice či dvě zdi v brance. Pour do repre?
iSport
Babiš přestává držet pod kontrolou své koaliční partnery. Víme, co premiéra překvapilo
Babiš přestává držet pod kontrolou své koaliční partnery. Víme, co premiéra překvapilo
Reflex
Jan Kutnar: Buhurt je plnokontaktní sport. Agrese je řízená, není to jen bezhlavá řežba
Jan Kutnar: Buhurt je plnokontaktní sport. Agrese je řízená, není to jen bezhlavá řežba
Lidé a země