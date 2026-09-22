Tragická smrt hasiče Martina v Norsku: Dojemná vzpomínka kolegů
Při nehodě lodi u ostrova Averöya v Norsku zemřel Čech Martin, dlouholetý člen hasičské jednotky v Horním Maršově. O jeho úmrtí informovali jeho kolegové na sociálních sítích. Podle nich byl Martin skvělý člověk, který byl nejen schopný velitel, ale i rybář. Další tři české občany úřady pohřešují.
Čtyři Češi vyrazili v pátek dopoledne na moře a plánovali se vrátit ještě před setměním. Jenže nevyzpytatelné počasí se během dne rapidně zhoršilo. Na moři byly až třímetrové vlny a to se stalo rybářské bárce osudným. Plavidlo se převrátilo a proti rozbouřeným vlnám nemělo šanci. Při vyprošťování se loď dokonce rozlomila.
Záchranáři už našli tělo jednoho z mužů. Jde podle všeho o Martina, dlouholetého člena hasičské jednotky obce Horní Maršov. O jeho smrti informovali kolegové na sociálních sítích. Podle nich byl velitel družstva odborník na práci s motorovou pilou, ale hlavně kamarád a bavič. „(...) Svým humorem dokázal pobavit nejen nás hasiče, ale i široké okolí. Zasahoval u mnoha významných požárů a podílel se na záchraně mnoha lidských životů. Až do poslední chvíle zůstal členem naší jednotky. Nechyběl u žádné námi pořádané kulturní akce, kde se s úsměvem staral o to, aby nikomu nechybělo pivo Krakonoš,“ uvedli kolegové s tím, že je Martin opustil při své velké vášni, kterou bylo rybaření.
Jak potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgö, pátrání po třech Češích nadále pokračuje. České velvyslanectví je podle něj v kontaktu s rodinami všech čtyř členů posádky a poskytuje jim konzulární asistenci. „Pátrací operace nadále pokračuje, přičemž dosud bylo nalezeno tělo jedné osoby. Naše velvyslanectví je v kontaktu s rodinami všech čtyř členů posádky a poskytuje jim konzulární asistenci,“ uvedl Čörgő.
Norská policie v neděli uvedla, že vzhledem k předpokládané smrti zbývajících tří členů posádky přešlo pátrání do nové fáze. Místní policie podle českého ministerstva zahraničí nepředpokládá, že by někdo z pohřešovaných nehodu přežil.
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