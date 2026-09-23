U Krhova se kolem půl sedmé střetly osobní a nákladní auto. Řidič osobáku na místě zemřel, řidič dodávky vyvázl s lehčí újmou na zdraví. Co se na místě stalo, zjišťují vyšetřovatelé.
„Jednoho muže jsme resuscitovali, přesto se nepodařilo obnovit jeho životní funkce. Druhého muže jsme po ošetření převezli s lehkým zraněním k další péči do boskovické nemocnice," shrnula mluvčí záchranky Michaela Bothová. Silnice zůstala uzavřená až do odpoledne, policie dopravu odkláněla přes Drnovice.
Jen o pár kilometrů dál se u Voděrad na stejné silnici hodinu po poledni odehrála další vážná nehoda. „Osobní vůz přejel do protisměru, kde z boku narazil do nákladního," uvedla policejní mluvčí Petra Hrůzová.
Záchranáři muže z osobního vozu oživovali, ani v tomto případě nebyli úspěšní. Dalšího člověka ošetřili pro akutní stresovou reakci, jeho převoz do nemocnice nebyl potřeba.
V Česku od rána od 15 hodin zemřelo při dopravních nehodách šest lidí. První podzimní den je tak spolu s 27. červencem nejtragičtějším dnem letošního roku na českých silnicích! Lidé dnes přišli o život při nehodách na Pardubicku, v Kolíně, na Blanensku a na Rychnovsku.
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