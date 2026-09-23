U Krhova se kolem půl sedmé střetly osobní a nákladní auto. Řidič osobáku na místě zemřel, řidič dodávky vyvázl s lehčí újmou na zdraví. Co se na místě stalo, zjišťují vyšetřovatelé.

„Jednoho muže jsme resuscitovali, přesto se nepodařilo obnovit jeho životní funkce. Druhého muže jsme po ošetření převezli s lehkým zraněním k další péči do boskovické nemocnice," shrnula mluvčí záchranky Michaela Bothová. Silnice zůstala uzavřená až do odpoledne, policie dopravu odkláněla přes Drnovice.

Při úterní ranní nehodě zemřela na Brněnsku řidička osobáku.
Tragédie na Brněnsku: Řidička vjela pod kola náklaďáku: V autě jela máma s dcerou! Jedna zemřela

Jen o pár kilometrů dál se u Voděrad na stejné silnici hodinu po poledni odehrála další vážná nehoda. „Osobní vůz přejel do protisměru, kde z boku narazil do nákladního," uvedla policejní mluvčí Petra Hrůzová.

Záchranáři muže z osobního vozu oživovali, ani v tomto případě nebyli úspěšní. Dalšího člověka ošetřili pro akutní stresovou reakci, jeho převoz do nemocnice nebyl potřeba.

V Česku od rána od 15 hodin zemřelo při dopravních nehodách šest lidí. První podzimní den je tak spolu s 27. červencem nejtragičtějším dnem letošního roku na českých silnicích! Lidé dnes přišli o život při nehodách na Pardubicku, v Kolíně, na Blanensku a na Rychnovsku.

VIDEO: Policie zveřejnila video z tragické nehody na D2 u Brna (červen 2026).

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Policie zveřejnila video z tragické nehody na D2 u Brna (červen 2026).
Zdroj: Policie ČR

 

 