Šokující video nárazu do Bugatti za 100 milionů: Nehoda řidiče vyjde draho

Střet Volkswagenu s Bugatti Tourbillon
Střet Volkswagenu s Bugatti Tourbillon
Bugatti Tourbillon
Střet Volkswagenu s Bugatti Tourbillon
Střet Volkswagenu s Bugatti Tourbillon
Autor: Nicole Vášová - 
19. září 2026
19:19

Internet obletělo video, které trhá srdce všem milovníkům automobilů. Do Bugatti Tourbillon zezadu naboural nepozorný řidič Volkswagenu Polo. Zbytečnou nehodu zapříčinil kvůli nedostatečnému rozestupu a poškodil tak automobil za stovky milionů korun!

Sociální sítě obletělo video ze španělského pohoří Sierra Nevada. Mnozí obdivovatelé si chtěli natočit velmi drahé a vzácné Bugatti Tourbillon, když do něj právě v tu chvíli narazil řidič Volkswagenu Polo jedoucí v těsném závěsu. V koloně nestihl sešlápnout brzdu a skončil v zadní části luxusního vozidla. Nahrávka nehody trhá srdce nejednomu milovníku drahých aut.

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Dopravní nehoda Bugatti Tourbillon
Zdroj: Sociální sítě

Bugatti Tourbillon je luxusním vozidlem francouzské automobily. Jeho cena se pohybuje kolem neuvěřitelných 95 milionů korun. Jedná se o jedinečný hybrid, který dokáže zrychlit na 400 km/h během pouhých 25 sekund, uvedl server Car And Drive.

ilustrační foto
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Střet Volkswagenu s Bugatti Tourbillon
Střet Volkswagenu s Bugatti Tourbillon
Bugatti Tourbillon
Střet Volkswagenu s Bugatti Tourbillon
Střet Volkswagenu s Bugatti Tourbillon

Témata:
bouračkadopravní nehodaVIDEOInternetVolkswagen PoloSierra NevadanehodaBugatti Automobiles S.A.S.Bugatti Tourbillon
Nicole Vášová
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