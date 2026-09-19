Šokující video nárazu do Bugatti za 100 milionů: Nehoda řidiče vyjde draho
Internet obletělo video, které trhá srdce všem milovníkům automobilů. Do Bugatti Tourbillon zezadu naboural nepozorný řidič Volkswagenu Polo. Zbytečnou nehodu zapříčinil kvůli nedostatečnému rozestupu a poškodil tak automobil za stovky milionů korun!
Sociální sítě obletělo video ze španělského pohoří Sierra Nevada. Mnozí obdivovatelé si chtěli natočit velmi drahé a vzácné Bugatti Tourbillon, když do něj právě v tu chvíli narazil řidič Volkswagenu Polo jedoucí v těsném závěsu. V koloně nestihl sešlápnout brzdu a skončil v zadní části luxusního vozidla. Nahrávka nehody trhá srdce nejednomu milovníku drahých aut.
Bugatti Tourbillon je luxusním vozidlem francouzské automobily. Jeho cena se pohybuje kolem neuvěřitelných 95 milionů korun. Jedná se o jedinečný hybrid, který dokáže zrychlit na 400 km/h během pouhých 25 sekund, uvedl server Car And Drive.
Jedno světlo je klidně za 2mil. korun.