Svědek popsal tragédii českých rybářů v Norsku: Moře bičovaly třímetrové vlny! Zemřel oblíbený hasič
Čtyři Češi vyrazili v Norsku rybařit. Jejich loď se ale v rozbouřených vodách převrátila a při vyprošťování se rozlomila. Tělo jednoho muže už záchranáři našli. Podle příspěvku hasičů z Horního Maršova jde o jejich kolegu Martina. Další tři se stále pohřešují. Svědek Miroslav Staněk popsal noční pátrání po pohřešovaných.
Tragédie českých rybářů u norského ostrova Averøy zasáhla v pátek rybářskou komunitu. Čtyři Češi vyrazili v pátek dopoledne na moře a plánovali se vrátit ještě před setměním. Jenže nevyzpytatelné počasí se během dne rapidně zhoršilo. Na moři byly až třímetrové vlny a to se stalo rybářské bárce osudným. Plavidlo se převrátilo a proti rozbouřeným vlnám nemělo šanci. Při vyprošťování se loď dokonce rozlomila.
Rozbouřené moře
Záchranáři už našli tělo jednoho z mužů. Jde podle všeho o Martina, dlouholetého člena hasičské jednotky obce Horní Maršov. O jeho smrti informovali hasiči na sociálních sítích. „Byl nejen velitelem družstva a odborníkem na práci s motorovou pilou, ale především skvělým kamarádem, bavičem a člověkem, který nikdy nezkazil žádnou srandu. Svým humorem dokázal pobavit nejen nás hasiče, ale i široké okolí,“ sdíleli hasiči dojemnou vzpomínku.
Další tři Češi se stále pohřešují. Pátrání pokračovalo i v noci, kdy svědci nad mořem viděli vrtulníky. Svědek Miroslav Staňek pro TN.cz uvedl, že přes den bylo slunečno, odpoledne se ale počasí dramaticky zhoršilo.„Vlny na moři byly. Měly kolem tří metrů. To počasí nebylo ideální,“ poukázal na zrádnost norského počasí. Místní velitel hasičů Kaj Ove Myran potvrdil, že se podmínky na moři mohou změnit během velmi krátké doby.
„Kolem 22:30 tady v úplné tmě přeletěl vrtulník, který tady normálně nelítá,“ popsal pátrání po pohřešovaných pan Miroslav. Norská policie bohužel v současnosti nepředpokládá, že by se pohřešované muže podařilo najít živé. Češi měli základnu v místním kempu a jejich loď patřila společnosti Averoy Fishing. Nejde přitom o první letošní tragédii českých rybářů v Norsku. Už v květnu tam zemřeli dva Češi a jeden Slovák.
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