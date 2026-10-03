Tragická sobota na D10: Dva mrtví!

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: Facebook/Hasičský a záchranný zbor﻿)
Autor: ČTK - 
3. října 2026
12:32

Ve středních Čechách v sobotu při nehodách zemřeli dva lidé. Na dálnici D10 u Mladé Boleslavi nepřežil řidič náraz do stavebního stroje, spolujezdkyně utrpěla vážné zranění. Při další nehodě u Přerova nad Labem na Nymbursku podlehla zraněním dvacetiletá řidička, řekla ČTK policejní mluvčí Michaela Richterová.

První nehoda se stala kolem 5:45 na dálnici D10 na 42. kilometru ve směru na Prahu. „Řidič osobního vozu za přesně nezjištěných okolností a příčin najel do uzavřeného stavebního úseku na dálnici a narazil přední částí vozu do odstaveného stavebního stroje. Na místě zemřel. Ve voze měl ještě spolujezdkyni, která byla transportována s těžkým zraněním do nemocnice,“ uvedla mluvčí. Přesnou příčinu smrti by měla určit pitva.

Tragické následky měla i nehoda u Přerova na Labem ve směru na Císařskou Kuchyni. Zemřela při ní za dosud neznámých okolností řidička osobního vozu. I příčinu této nehody policie vyšetřuje.

Tragická nehoda si vyžádala tři mrtvé.
Krimi Záchranářský vrtulník se zřítil krátce po startu: Tři mrtví!

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Video zachycující tragickou nehodu
Zdroj: daily romania/X

 

Témata:
okres NymburkPrahaStředočeský krajMladá BoleslavPřerov nad LabemDálnice D10nehodazranění
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cesky obcan ( 3. října 2026 13:13 )

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