Tragická sobota na D10: Dva mrtví!
Ve středních Čechách v sobotu při nehodách zemřeli dva lidé. Na dálnici D10 u Mladé Boleslavi nepřežil řidič náraz do stavebního stroje, spolujezdkyně utrpěla vážné zranění. Při další nehodě u Přerova nad Labem na Nymbursku podlehla zraněním dvacetiletá řidička, řekla ČTK policejní mluvčí Michaela Richterová.
První nehoda se stala kolem 5:45 na dálnici D10 na 42. kilometru ve směru na Prahu. „Řidič osobního vozu za přesně nezjištěných okolností a příčin najel do uzavřeného stavebního úseku na dálnici a narazil přední částí vozu do odstaveného stavebního stroje. Na místě zemřel. Ve voze měl ještě spolujezdkyni, která byla transportována s těžkým zraněním do nemocnice,“ uvedla mluvčí. Přesnou příčinu smrti by měla určit pitva.
Tragické následky měla i nehoda u Přerova na Labem ve směru na Císařskou Kuchyni. Zemřela při ní za dosud neznámých okolností řidička osobního vozu. I příčinu této nehody policie vyšetřuje.
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