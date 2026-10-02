Záchranářský vrtulník se zřítil krátce po startu: Tři mrtví!
Záchranářský vrtulník se krátce po startu z kalifornského ostrova Catalina zřítil do hlubin oceánu. Na palubě byla pacientka s těžkou alergickou reakcí, její syn a tři členové posádky. Zemřeli pilot, zdravotník i pacientka, kterou později našli ve vraku stroje. Zbytek posádky přežil.
Záchranářský vrtulník se krátce po startu z ostrova Catalina zřítil do Pacifiku. Na palubě byla také Catalina Hernándezová (†45), která bojovala o život po silné alergické reakci na krevety. Po havárii po ní začali záchranáři pátrat, informoval server NBC Los Angeles.
Zoufalé pátrání
Vrtulník společnosti REACH Air Medical Services odstartoval z ostrova ve středu večer. Cílem byla pevnina a nemocnice, kam měli pacientku převézt kvůli vážné alergické reakci. Jen chvíli po vzletu se ale stroj zřítil do oceánu.
Na místo okamžitě vyrazila pobřežní stráž, hasiči i šerifové z okresu Los Angeles. Začalo zoufalé pátrání. Brzy bylo jasné, že nehoda má tragické následky. Zemřel pilot a jeden ze zdravotníků. Další dva lidé přežili, ale byli zraněni. Jedním z nich měl být také syn Cataliny Hernándezové.
Špatné zprávy
Samotná pacientka ale zůstávala nezvěstná. Rodina později potvrdila, že pohřešovanou ženou je právě Catalina. Pátrání nebylo jednoduché. Záchranáři nakonec objevili vrak vrtulníku v hloubce přibližně 66 metrů pod hladinou a uvnitř tělo Cataliny.
Případ nyní vyšetřuje americký Národní úřad pro bezpečnost dopravy (NTSB). Co přesně způsobilo, že se záchranářský vrtulník krátce po startu zřítil do moře, zatím zůstává záhadou.
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