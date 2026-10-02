Záchranářský vrtulník se zřítil krátce po startu: Tři mrtví!

Tragická nehoda si vyžádala tři mrtvé.
Tragická nehoda si vyžádala tři mrtvé.
Tragická nehoda si vyžádala tři mrtvé.
Tragická nehoda si vyžádala tři mrtvé.
Tragická nehoda si vyžádala tři mrtvé.
Autor: Andrea Vídeňská - 
2. října 2026
17:05

Záchranářský vrtulník se krátce po startu z kalifornského ostrova Catalina zřítil do hlubin oceánu. Na palubě byla pacientka s těžkou alergickou reakcí, její syn a tři členové posádky. Zemřeli pilot, zdravotník i pacientka, kterou později našli ve vraku stroje. Zbytek posádky přežil. 

Záchranářský vrtulník se krátce po startu z ostrova Catalina zřítil do Pacifiku. Na palubě byla také Catalina Hernándezová (†45), která bojovala o život po silné alergické reakci na krevety. Po havárii po ní začali záchranáři pátrat, informoval server NBC Los Angeles.

Vražedkyni zastavili popravu, pak ji zase povolili a... Dvě smrtící injekce selhaly!
Krimi Poprava se nezdařila: Odsouzená skončila v kritickém stavu!

Zoufalé pátrání

Vrtulník společnosti REACH Air Medical Services odstartoval z ostrova ve středu večer. Cílem byla pevnina a nemocnice, kam měli pacientku převézt kvůli vážné alergické reakci. Jen chvíli po vzletu se ale stroj zřítil do oceánu.

Na místo okamžitě vyrazila pobřežní stráž, hasiči i šerifové z okresu Los Angeles. Začalo zoufalé pátrání. Brzy bylo jasné, že nehoda má tragické následky. Zemřel pilot a jeden ze zdravotníků. Další dva lidé přežili, ale byli zraněni. Jedním z nich měl být také syn Cataliny Hernándezové.

Ilustrační foto
Krimi V Zimbabwe se zřítil vrtulník: Zemřel bohatý podnikatel s manželkou?!

Špatné zprávy

Samotná pacientka ale zůstávala nezvěstná. Rodina později potvrdila, že pohřešovanou ženou je právě Catalina. Pátrání nebylo jednoduché. Záchranáři nakonec objevili vrak vrtulníku v hloubce přibližně 66 metrů pod hladinou a uvnitř tělo Cataliny.

Případ nyní vyšetřuje americký Národní úřad pro bezpečnost dopravy (NTSB). Co přesně způsobilo, že se záchranářský vrtulník krátce po startu zřítil do moře, zatím zůstává záhadou.

Tragická nehoda si vyžádala tři mrtvé.
Tragická nehoda si vyžádala tři mrtvé.
Tragická nehoda si vyžádala tři mrtvé.
Tragická nehoda si vyžádala tři mrtvé.
Tragická nehoda si vyžádala tři mrtvé.

Video se připravuje ...
Muže po pokusu přeplavat Labe našli mrtvého.
Zdroj: Aktu.cz

 

Témata:
pilotpohřešovaná ženapacifikalergická reakcehavárie vrtulníkuTichý oceánLos Angeles Countymořezdravotnický pracovníkpotápěčCatalinavrtulník
Andrea Vídeňská
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Neskutečná proměna Čvančarové: Obličej jako holčička a štíhlé nohy v mini!
Neskutečná proměna Čvančarové: Obličej jako holčička a štíhlé nohy v mini!
Aha!
Slavné Bond girls: Připomeňte si některé krásky, které okouzlily Jamese Bonda
Slavné Bond girls: Připomeňte si některé krásky, které okouzlily Jamese Bonda
Dáma
SOUTĚŽ: Vyhrajte nádhernou kytici 100 rudých růží v hodnotě 3144 Kč
SOUTĚŽ: Vyhrajte nádhernou kytici 100 rudých růží v hodnotě 3144 Kč
Maminka
Podzimní šaty dřív než ostatní: Těchto 5 odstínů a střihů zaplavilo ulice i instagram
Podzimní šaty dřív než ostatní: Těchto 5 odstínů a střihů zaplavilo ulice i instagram
Ženy
Světový den srdce: Pro zdravé srdce nestačí jen dobrý pocit. Znáte své důležité hodnoty?
Světový den srdce: Pro zdravé srdce nestačí jen dobrý pocit. Znáte své důležité hodnoty?
Moje zdraví
Zásilek z Temu a spol. výrazně ubývá. Stát už na novém clu vybral stovky milionů
Zásilek z Temu a spol. výrazně ubývá. Stát už na novém clu vybral stovky milionů
e15
Pardubická aréna má zelenou, ví se přesná kapacita. Kdy ji chce investor Dědek otevřít?
Pardubická aréna má zelenou, ví se přesná kapacita. Kdy ji chce investor Dědek otevřít?
iSport
Babišův výsměch lidským právům: Premiér přenechal nejzranitelnější lidi ideologickým fanatikům
Babišův výsměch lidským právům: Premiér přenechal nejzranitelnější lidi ideologickým fanatikům
Reflex
Od disidenta k prezidentovi. Ruzyňské letiště připomíná Václava Havla mimořádnou výstavou fotografií
Od disidenta k prezidentovi. Ruzyňské letiště připomíná Václava Havla mimořádnou výstavou fotografií
Lidé a země