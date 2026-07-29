Vrtulník se zřítil během výcviku: Zemřeli hasiči i policisté
Tragédie v Argentině si vyžádala sedm mrtvých. V provincii San Juan se během výcviku pro hašení požárů zřítil vrtulník Bell 412 s policisty a hasiči na palubě. Příčiny nehody zatím nejsou známé, vrak se nachází v těžko přístupném terénu.
Sedm lidí ve středu zemřelo v západoargentinské provincii San Juan, když se s nimi zřítil vrtulník. Podle agentury AFP o tom informovaly argentinské úřady.
Britský The Sun uvádí, že šlo o víceúčelový vrtulník Bell 412, v němž letěli policisté a hasiči. Účastnili se výcviku pro hašení požárů, který pro 50 záchranářů uspořádal argentinský hasičský sbor. Podmínky pro let byly dobré a příčiny havárie se vyšetřují. Vrak je v náročném terénu a záchranáři k němu museli vyrazit pěšky
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